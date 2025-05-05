Дэвид О.Расселл снимет фильм «Shutout» с Робертом Де Ниро и Дженной Ортегой

Американский режиссер Дэвид О.Расселл, известный по фильмам «Мой парень — псих» и «Афера по-американски», снимет картину «Shutout» («Шатаут») с Робертом Де Ниро и Дженной Ортегой. Об этом сообщил Deadline.
Де Ниро сыграет опытного игрока в бильярд Джейка Кежена, который однажды встречает Миа — молодого вундеркинда с поразительным талантом. Джейк берет девушку под свое крыло, обучая ее и погружая в безжалостный мир ставок.
По мере того как звезда Миа восходит, а ее амбиции растут, Джейк сталкивается с вопросом, сможет ли он привести свою подопечную к величию или ее жажда победы затмит все, чему он ее учил. Роль Миа в фильме исполнит Ортега.
Ленту снимут по сценарию Алехандро Адамса. Продюсерами фильма выступят Расселл, Джо Рот и Джефф Киршенбаум из R.K.Films, а также Марк Бомбэк. На Каннском кинорынке проект представит компания Black Bear.
«Это редкая и волнующая возможность поддержать такую высококлассную команду, которая объединилась, чтобы рассказать захватывающую историю, — состав настолько точный, что кажется идеальным», — поделился Киршенбаум.
В данный момент Расселл готовится к съемкам фильма о легендарном тренере и комментаторе Джоне Мэддене. В этом проекте он поработает с Николасом Кейджем, Кристианом Бейлом, Кэтрин Хан, Сиенной Миллер и Джоном Малейни.