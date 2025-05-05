Ирина Старшенбаум заявила, что съемки интимных сцен в кино часто оборачиваются насилием

Сегодня / 14:16
Сарик Андреасян начнет снимать свою экранизацию «Войны и мира» осенью
Сегодня / 13:22
«Дайте танк (!)», «Макулатура» и «Обе две» выступят на фестивале Motherland
Сегодня / 13:03
Умер актер Чарли Скелайс, известный по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано»
Сегодня / 12:26
Патрик Шварценеггер признался, что мечтает о роли в «Американском психопате»
Сегодня / 11:54
Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности
Сегодня / 11:30
58% россиян чувствуют себя младше собственного возраста
Сегодня / 11:25
Режиссер «Громовержцев*» рассказал, что значит звездочка в названии
Сегодня / 10:45
Collider составил рейтинг самых важных кинотрилогий в истории
Сегодня / 10:26
Apple выпустит новые айфоны в 2026 и 2027 годах
Обновлено сегодня в 09:43
Власти объявили, что перебои с мобильным интернетом в столице связаны с празднованием Дня Победы
Сегодня / 09:11
Дональд Трамп решил вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас
Сегодня / 07:57
Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»
Сегодня / 07:31
Skype прекращает работу с 5 мая
Сегодня / 06:52
Никарагуа выйдет из ЮНЕСКО из‑за вручения премии оппозиционной газете
Сегодня / 05:59
Папа римский Франциск завещал свой «папамобиль» детям Газы
Сегодня / 04:15
Дональд Трамп ввел пошлины на фильмы, снятые за пределами США
Вчера / 17:54
В Бразилии полиция арестовала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Леди Гаги
Вчера / 16:48
Шути Гатва появится на «Евровидении» в честь выхода спецэпизода «Доктора Кто»
Вчера / 15:24
Продолжение мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году
Вчера / 13:58
В школах ОАЭ будут изучать искусственный интеллект
Вчера / 13:11
Apple TV+ объявил о завершении съемок третьего сезона «Укрытия»
Вчера / 11:49
Lionsgate снимет хоррор про крыс-убийц, захвативших Нью-Йорк
Вчера / 11:05
Александер Скарсгорд хотел бы сыграть «очень вежливого» шведского Джеймса Бонда
Вчера / 10:18
Николас Кейдж мог погибнуть на съемках фильма «Серфер» из‑за течения
Вчера / 09:31
Леди Гага собрала 2 млн человек на бесплатном концерте в Бразилии
Вчера / 08:11
Космическая база Илона Маска в Техасе официально стала городом
Вчера / 07:01
«Помни», «Жизнь других», «Паразиты»: Collider составил топ лучших триллеров за последние 30 лет
Вчера / 05:53
Сэмюэль Л.Джексон и Пирс Броснан сражаются за пропавшее золото в трейлере «Нечестивой троицы»

Ирина Старшенбаум заявила, что съемки интимных сцен в кино часто оборачиваются насилием

Сегодня в 14:06
Фото: starshenbaum

Российская актриса Ирина Старшенбаум заявила в интервью изданию «Собака», что съемки интимных сцен в отечественном кино часто оборачиваются сексуализированным насилием.

По мнению Старшенбаум, режиссеры нередко эксплуатируют на экране женские тела и сексуализируют их без весомых на то причин. «Я не раздеваюсь в кино, и мне важно, чтобы секс был только там, где это сценарно оправданно», — поделилась артистка.

Актриса подчеркнула, что красиво снять сцену секса можно и в одежде. «Гениальному режиссеру я бы с радостью доверилась, если бы осознавала, зачем нужно обнажение. И мы бы сделали в этом смысле что‑то концептуально классное и смелое. А когда просто говорят: „Бу­дет украшением фильма“ — такое сразу нет», — сказала она.

Старшенбаум отметила, что восхищается фильмом «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи. В нем, по словам актрисы, «ничего не происходит, но ты весь фильм умираешь от того, как это сексуально».

«Обнажение мо­жет быть уместным и оправданным. Но часто это просто эксплуатация на экране женского тела — почти никогда мужского. В 99% случа­ев речь про женщин. И зачастую все сопряже­но с сексизмом, когда тебе просто приходится жестко отстаивать свои границы. Начина­ющие актрисы не всегда могут за себя посто­ять — им говорят: „Да ладно, ты же артистка, снимай штаны“, и они делают. А это в каком‑то смысле сексуализированное насилие», — сказала актриса.

Старшенбаум поделилась впечатлениями от работы с координатором интимных сцен на съемках картины «Шошана» Майкла Уинтерботтома. Актриса подчеркнула, что это был позитивный опыт, комфортный для всех участников процесса.

«Мы даже зафиксировали, что войдет в финальный монтаж! Например, „только кусочки Ирининой спи­ны“. В нашем кино иногда используют какие‑то отснятые материалы без предупреж­дения — увы, со мной так бывало. И это притом, что я всегда и все прого­вариваю. Мне кажется, это нормально и се­годня должно быть очевидно, как дважды два, — договоренности затем, чтобы их со­блюдать. Но иногда на твою уязвимость про­сто забивают», — сказала она.

По мнению Старшенбаум, в России не хватает «женского актерского комьюнити» — очевидно, чтобы защищать интересы друг друга. «Но, может, ребята из индустрии прочитают это наше интервью — и поду­мают десять раз, прежде чем делать», — выразила надежду актриса.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами