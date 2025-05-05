Ирина Старшенбаум заявила, что съемки интимных сцен в кино часто оборачиваются насилием

Российская актриса Ирина Старшенбаум заявила в интервью изданию «Собака», что съемки интимных сцен в отечественном кино часто оборачиваются сексуализированным насилием.
По мнению Старшенбаум, режиссеры нередко эксплуатируют на экране женские тела и сексуализируют их без весомых на то причин. «Я не раздеваюсь в кино, и мне важно, чтобы секс был только там, где это сценарно оправданно», — поделилась артистка.
Актриса подчеркнула, что красиво снять сцену секса можно и в одежде. «Гениальному режиссеру я бы с радостью доверилась, если бы осознавала, зачем нужно обнажение. И мы бы сделали в этом смысле что‑то концептуально классное и смелое. А когда просто говорят: „Будет украшением фильма“ — такое сразу нет», — сказала она.
Старшенбаум отметила, что восхищается фильмом «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи. В нем, по словам актрисы, «ничего не происходит, но ты весь фильм умираешь от того, как это сексуально».
«Обнажение может быть уместным и оправданным. Но часто это просто эксплуатация на экране женского тела — почти никогда мужского. В 99% случаев речь про женщин. И зачастую все сопряжено с сексизмом, когда тебе просто приходится жестко отстаивать свои границы. Начинающие актрисы не всегда могут за себя постоять — им говорят: „Да ладно, ты же артистка, снимай штаны“, и они делают. А это в каком‑то смысле сексуализированное насилие», — сказала актриса.
Старшенбаум поделилась впечатлениями от работы с координатором интимных сцен на съемках картины «Шошана» Майкла Уинтерботтома. Актриса подчеркнула, что это был позитивный опыт, комфортный для всех участников процесса.
«Мы даже зафиксировали, что войдет в финальный монтаж! Например, „только кусочки Ирининой спины“. В нашем кино иногда используют какие‑то отснятые материалы без предупреждения — увы, со мной так бывало. И это притом, что я всегда и все проговариваю. Мне кажется, это нормально и сегодня должно быть очевидно, как дважды два, — договоренности затем, чтобы их соблюдать. Но иногда на твою уязвимость просто забивают», — сказала она.
По мнению Старшенбаум, в России не хватает «женского актерского комьюнити» — очевидно, чтобы защищать интересы друг друга. «Но, может, ребята из индустрии прочитают это наше интервью — и подумают десять раз, прежде чем делать», — выразила надежду актриса.