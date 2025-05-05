Ирина Старшенбаум заявила, что съемки интимных сцен в кино часто оборачиваются насилием

«Обнажение мо­жет быть уместным и оправданным. Но часто это просто эксплуатация на экране женского тела — почти никогда мужского. В 99% случа­ев речь про женщин. И зачастую все сопряже­но с сексизмом, когда тебе просто приходится жестко отстаивать свои границы. Начина­ющие актрисы не всегда могут за себя посто­ять — им говорят: „Да ладно, ты же артистка, снимай штаны“, и они делают. А это в каком‑то смысле сексуализированное насилие», — сказала актриса.