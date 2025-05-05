«Дайте танк (!)», «Макулатура» и «Обе две» выступят на фестивале Motherland

На территории ГПЗ-1, московского подшипникового завода на Дубровке, обустроят четыре сцены, на которых выступят более 40 групп. Среди них ― «Дайте танк (!)», Zoloto, «Обе две», «Макулатура», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Terelya, «Созвездие Отрезок» и «Конъюнктура».