«Дайте танк (!)», «Макулатура» и «Обе две» выступят на фестивале Motherland

Фестиваль независимой музыки Motherland, который пройдет 19–20 июля в Москве, поделился с «Афишей Daily» лайнапом.
На территории ГПЗ-1, московского подшипникового завода на Дубровке, обустроят четыре сцены, на которых выступят более 40 групп. Среди них ― «Дайте танк (!)», Zoloto, «Обе две», «Макулатура», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Terelya, «Созвездие Отрезок» и «Конъюнктура».
Билеты уже есть на «Афише». Абонемент на оба дня феста обойдется в 4500 рублей, на одну из дат ― 2500.
Московский фестиваль независимой музыки Motherland проводится с 2013 года. В прошлом году он собрал более 10 тыс. зрителей. Миссия фестиваля ― открытие и продвижение независимой отечественной музыки.