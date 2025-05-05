Умер актер Чарли Скелайс, известный по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано»

В «Прослушке» Скелайс сыграл Томаса Хорсфейса Пакузу — портового грузчика из Балтимора, оказавшегося в тюрьме. В «Клане Сопрано» Скелайс предстал в образе школьного футбольного тренера, который приснился Тони Сопрано и отругал его за преступную жизнь. Скелайса можно было видеть в «Детективе Раше», «Высотах свободы», «Законе и порядке» и других проектах.