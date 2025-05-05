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Умер актер Чарли Скелайс, известный по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано»

Сегодня в 13:03
Фото: Charley Scalies

Умер американский актер Чарли Скелайс, известный по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано». Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Энн Мари Скелайс.

Она рассказала, что отец скончался 1 мая в доме престарелых в городе Финиксвилле, штат Пенсильвания. Скелайсу было 84 года. На протяжении долгих лет он боролся с болезнью Альцгеймера.

Чарльз Джозеф Скелайс-младший родился 19 июля 1940 года в Филадельфии. Еще в детстве он развлекал шутками и пародиями гостей бильярдной, которая принадлежала его отцу. В школьные годы Чарли занялся стендап-комедией.

После колледжа Скелайс работал в консалтинге, но в начале 90-х вернулся к творчеству. Он выступал в театре и снимался в различных кинопроектах, таких, как «12 обезьян» и «Экстремальная ситуация». В 1996 году Скелайс появился в сериале «Убойный отдел» — над ним работал будущий создатель «Прослушки» Дэвид Саймон.

В «Прослушке» Скелайс сыграл Томаса Хорсфейса Пакузу — портового грузчика из Балтимора, оказавшегося в тюрьме. В «Клане Сопрано» Скелайс предстал в образе школьного футбольного тренера, который приснился Тони Сопрано и отругал его за преступную жизнь. Скелайса можно было видеть в «Детективе Раше», «Высотах свободы», «Законе и порядке» и других проектах.

У актера осталась супруга Анджелина, дети Чак, Анджелина, Тони, Криста и Энн Мари, а также четверо внуков Чарльз IV, Кристофер, Доменик и Амелия.

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