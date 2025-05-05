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Патрик Шварценеггер признался, что мечтает о роли в «Американском психопате»

Сегодня в 12:26
Фото: HBO

Американский актер Патрик Шварценеггер, известный по сериалу «Белый лотос» и фильму «Полночное солнце», мечтает о главной роли в ремейке «Американского психопата». Об этом он написал в соцсети X.

Шварценеггер ответил на сообщение поклонника, в котором тот утверждал, что нашел для него «прорывную роль». Актер подчеркнул: «Я не хотел бы ничего больше». Ранее артист уже отмечал, что сыграть в фильме — то, о чем он мечтает.

Оригинальный фильм «Американский психопат» вышел на экраны в 2000 году. Он стал экранизацией одноименного романа Брета Истона Эллиса. Главную роль в триллере исполнил Кристиан Бейл. Он сыграл Патрика Бейтмана — брокера-социопата с Уолл-стрит, который постепенно сходит с ума и открывает в себе тягу к убийствам.

В 2002 году за успешным первым фильмом последовал сиквел с Милой Кунис, который был ужасно принят зрителями и критиками. Он не имел никакого отношения к оригиналу, свое название картина получила лишь из‑за желания студии воспользоваться популярностью прошлой ленты.

О перезапуске «Американского психопата» стало известно в феврале 2024 года, его задумала студия Lionsgate. Режиссером ремейка станет Лука Гуаданьино, автор «Претендентов» и «Зови меня своим именем», сценаристом — Скотт З.Бернс.

Кинолюбители прочили главную роль в новом фильме Остину Батлеру, Роберту Паттинсону, Тимоте Шаламе, Джейкобу Элорди, Николасу Александеру Чавесу, Глену Пауэллу, Деву Пателу и Патрику Шварценеггеру.

В декабре Variety утверждал, что новым Патриком Бейтманом может стать Остин Батлер. Официального подтверждения этой информации не последовало.

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