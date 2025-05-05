Патрик Шварценеггер признался, что мечтает о роли в «Американском психопате»

Шварценеггер ответил на сообщение поклонника, в котором тот утверждал, что нашел для него «прорывную роль». Актер подчеркнул: «Я не хотел бы ничего больше». Ранее артист уже отмечал, что сыграть в фильме — то, о чем он мечтает.