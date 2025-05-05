Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что уровень бедности в 20% среди многодетных ― это все равно много. По его мнению, единое пособие положительно влияет на динамику, но его потенциал не реализован в полной мере ― при его назначении семья должна переставать числиться бедной, но так происходит не всегда.