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Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности

Сегодня в 11:54
Фото: photobyphotoboy/Getty Images

Уровень бедности среди российских семей с тремя и более несовершеннолетними детьми составил в 2024 году 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране насчитывается 2,4 млн многодетных семей, в которых воспитываются 7,7 млн детей. Всего в РФ 24,5 млн семей более чем с 30 млн детей.

Согласно данным Росстата, в последние годы уровень бедности среди многодетных семей активно сокращался. В пандемийные 2020-й и 2021-й он был высоким ― 38,1% и 38,2% соответственно. Затем началось сокращение: до 29,4% в 2022 году, 21,5% в 2023-м и 20% в 2024-м.

По словам экспертов, опрошенных РБК, более высокий уровень бедности среди многодетных семей характерен не только для России, но и для большинства развитых стран. Демограф Игорь Ефремов отметил, что нынешние данные Росстата можно оценивать по-разному, многое зависит от того, что именно принимается за уровень бедности.

«По методике расчета этого показателя имеется в виду утвержденная государством граница бедности на душу населения по группам (дети, пенсионеры, трудоспособное население)», — пояснил эксперт.

По его словам, российская граница бедности не соответствует границам бедности из других методик, применяемых в развитых странах. Значительное сокращение числа малоимущих среди многодетных семей Ефремов связал с введением единого детского пособия.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что уровень бедности в 20% среди многодетных ― это все равно много. По его мнению, единое пособие положительно влияет на динамику, но его потенциал не реализован в полной мере ― при его назначении семья должна переставать числиться бедной, но так происходит не всегда.

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