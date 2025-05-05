58% россиян чувствуют себя младше собственного возраста

Более половины россиян (58%) чувствуют себя младше собственного возраста. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на своих ресурсах медиахолдингом Rambler & Co, которыми он поделился с «Афишей Daily».
В опросе приняли участие свыше 66 тыс. пользователей. 26% из них признались, что ощущают себя значительно младше своего биологического возраста. Еще 32% отметили, что ощущают себя немного моложе.
На свой возраст чувствуют себя только 28%, а старше — всего 8%. При этом каждый второй участник опроса выступил против изменения возрастных рамок понятия «молодежь». Ранее ВОЗ повысила возраст молодежи до 45 лет.
21% россиян считают, что инициатива организации отражает современные реалии, такие как социальная политика государств, демографическая ситуация, рост продолжительности жизни и изменения карьерных траекторий.
Молодежью, по мнению трети респондентов, нужно считать людей до 30 лет. Еще 27% участников опроса проголосовали за ограничение в 25 лет, 22% — в 35. С оценкой ВОЗ согласились лишь 9%.
Среди черт молодых людей россияне отметили открытость новому и способность быстро адаптироваться (23%), хорошее здоровье (21%), незрелость взглядов (16%), внешний вид (14%), высокую социальную мобильность (11%).