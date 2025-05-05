Режиссер «Громовержцев*» рассказал, что значит звездочка в названии

Режиссер «Громовержцев*» Джейк Шрейер рассказал, что значит звездочка в конце названия блокбастера. Ее превратили в маркетинговую фишку, следует из интервью Entertainment Weekly.
По словам Шрейера, эта звездочка «была в сценарии с самого начала». Она означала, что Громовержцы — это временное название супергероев. По мере развития сюжета авторы расставляли «маленькие намеки», которые должны были плавно подвести к тому, что у команды будет новое название — Новые Мстители.
«Затем в титрах, в обеих наших сценах после титров, происходит признание, что [Громовержцы] это не обязательно самый удобный или идеальный вариант [названия], и было бы любопытно посмотреть, куда это может зайти», — поделился Шрейер.
Постановщик вспомнил, как на последней встрече со студийными боссами, после которой контракт на производство был заключен, он предложил добавить эту звездочку. Она скрывала настоящее название и как бы означала, что официальное название придумают позже.
Marvel уже приступил к замене «Громовержцев*» на «Новых Мстителей». На второй неделе проката на улицах меняют рекламные плакаты и стенды. Считается, что на втором уик-энде кассовые сборы и просмотры снижаются, поэтому маркетинговый ход может вызвать новый всплеск интереса.
Шрейер, в свою очередь, не против, если его фильм будут и дальше называть «Громовержцами*».
«Громовержцы*» с Флоренс Пью в главной роли на старте в США собрали 76 млн долларов, а в мировом прокате — 162,1 млн. Критикам боевик понравился: его прозвали «одним из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“».