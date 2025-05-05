Режиссер «Громовержцев*» рассказал, что значит звездочка в названии

По словам Шрейера, эта звездочка «была в сценарии с самого начала». Она означала, что Громовержцы — это временное название супергероев. По мере развития сюжета авторы расставляли «маленькие намеки», которые должны были плавно подвести к тому, что у команды будет новое название — Новые Мстители.