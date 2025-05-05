Collider составил рейтинг самых важных кинотрилогий в истории

Американское издание о кино и телевидении Collider составило рейтинг самых важных в истории кинотрилогий. В него вошли десять проектов.
Самым значимым, по мнению редакции, стала трилогия «Властелин Колец», вышедшая в 2001–2003 годах. «Очень редко бывает так, что блестящие романы превращаются в идеальные фильмы», — пояснили журналисты, подчеркнув, что все три фильма Питера Джексона одинаково хороши.
Второе место в рейтинге заняли «Звездные войны». Они появились на экранах в 1977, 1980 и 1983 годах — и стали «самым большим хитом в истории кинематографа на момент своего выхода».
«„Звездные войны“ навсегда изменили киноиндустрию, поскольку Джорджу Лукасу удалось объединить влияние радикальных политических течений 1970-х, философию Джозефа Кэмпбелла, истории из греческой мифологии, стиль научно-фантастических сериалов вроде „Флэш Гордон“, приключения классических вестернов и полновесную вселенную в самую культовую сагу всех времен», — написали в издании.
Бронзу списка авторы отдали «Крестному отцу». Первую ленту трилогии Стивен Спилберг недавно назвал величайшим фильмом в истории США.
В топ-5 главных кинотрилогий вошли также проект Ричарда Линклейтера, состоящий из фильмов «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью», и франшиза Кристофера Нолана о Темном рыцаре, в которую вошли картины «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
«Хотя трио фильмов, полностью состоящих из разговоров, может показаться скучным на первый взгляд, Линклейтер запечатлел любовь так, как ни один другой режиссер не смог сделать это до него», — отметили журналисты.
Дополнили перечень трилогия «Человек без имени» Серджо Леоне («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой») и серия фильмов об Апу Рое («Песня дороги», «Непокоренный», «Мир Апу») Сатьяджита Рая.
«Очень впечатляет, что Рай смог создать такой блестящий сериал при таком скудном бюджете, поскольку все три части трилогии об Апу можно отнести к величайшим независимым фильмам всех времен», — подчеркнули авторы.
Наконец, Collider отметил «Зловещих мертвецов» Сэма Рейми, «Назад в будущее» Роберта Земекиса и фильмы про Билла и Теда с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
«Франшиза „Билл и Тед“ — одна из немногих комедийных саг, в которой каждая часть хороша, что является редкостью, учитывая, как мало комедийных сиквелов действительно отличные», — заключили создатели рейтинга.