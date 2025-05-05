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Apple выпустит новые айфоны в 2026 и 2027 годах

Сегодня в 10:26
Фото: Alexander Andrews/Unsplash

Apple изменит стратегию выпуска айфонов с 2026 года. Изменения коснутся модели iPhone 18: разные их версии поступят в продажу в следующем и 2027 году, сообщает портал The Information.

Осенью 2026 года выйдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air, а также первый складной iPhone. Базовый iPhone 18 выйдет на полгода позже, весной 2027-го.

Пересмотр календаря релизов поможет эффективнее управлять расширенной линейкой из шести моделей и распределять производственные ресурсы, полагают в Apple.

The Information отмечает, что Apple намерен тестировать производство более дешевых моделей iPhone 18 в Индии, чтобы снизить свою производственную зависимость от Китая, поскольку тарифы США влияют на его маржу.

Apple также планирует выпустить более тонкую версию смартфона, ‌по слухам, названную как iPhone‌ 17 Air, уже в этом году, сообщает Bloomberg. Вторая версия модели может выйти в 2026 году.

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Теги:
Apple
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