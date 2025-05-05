Президент США Дональд Трамп решил вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас, в которой некогда содержали Аль Капоне. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер уже поручил Федеральному бюро тюрем перестроить тюрьму. Ее планируют значительно расширить и реконструировать. В Алькатрасе будут содержать особо опасных преступников.
«Когда мы были более серьезной нацией, мы без колебаний сажали самых опасных преступников за решетку и держали их подальше от тех, кому они могли бы причинить вред. Так и должно быть», — заявил Трамп.
Он пообещал, что США «больше не будет терпеть этих серийных преступников, которые сеют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах».
«Слишком долго Америку преследовали порочные, склонные к насилию и рецидивирующие преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме нищеты и страданий», — подчеркнул президент.
По мнению Трампа, «повторное открытие Алькатраса станет символом закона, порядка и справедливости».
Тюрьма Алькатрас работала с 1934 по 1963 год на одноименном острове, находящемся в 2 километрах от побережья Сан-Франциско. Она неоднократно становилась местом действия фильмов и сериалов.