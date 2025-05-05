У клиентов «Билайна» перестал работать мобильный интернет

В работе «Билайна» произошел массовый сбой: у клиентов оператора перестал работать мобильный интернет. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
На проблемы за последний час пожаловались более 4000 человек. Почти половина людей, столкнувшихся с неполадками, находятся в Москве.
Пользователи других операторов, таких как Tele2 и МТС, также отмечают сложности с доступом в сеть.
Причины массового сбоя пока неясны. В «Билайне» заявили, что мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от оператора причинам.