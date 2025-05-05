Сервис видеозвонков и обмена сообщениями Skype прекращает работу с 5 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Microsoft.
Она отправила рассылку пользователям, в которой предложила им перейти в другой свой сервис — Teams. Он был создан в 2017 году в качестве корпоративной платформы, где можно осуществлять групповые видеозвонки и обмениваться информацией.
Бесплатная версия Teams для личного использования позволяет создавать чаты с семьей и друзьями, совместно планировать мероприятия и созваниваться в группах до 100 человек. Длительность звонков ограничена 60 минутами.
Пользователи Skype смогут переключиться на Teams бесплатно, сохранив прежние учетные данные. Компания обещает автоматически перенести все контакты и чаты.
Данные в Skype будут доступны до января 2026 года, их можно экспортировать. Также данные можно самостоятельно удалить. Если пользователи этого не сделают, информацию удалят автоматически в начале следующего года. Оставшиеся на счету деньги можно использовать в Teams.
Skype появился в 2003 году и стал одной из самых популярных программ для общения. Microsoft приобрела Skype в 2011 году за 8,5 млрд долларов. После открытия Teams компания перестала поддерживать корпоративную версию Skype. О планах окончательно закрыть сервис впервые стало известно в конце февраля.