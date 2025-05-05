Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»

Вчера / 09:31
Леди Гага собрала 2 млн человек на бесплатном концерте в Бразилии
Сегодня / 09:11
Дональд Трамп решил вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас
Сегодня / 08:23
У клиентов «Билайна» перестал работать мобильный интернет
Сегодня / 07:31
Skype прекращает работу с 5 мая
Сегодня / 06:52
Никарагуа выйдет из ЮНЕСКО из‑за вручения премии оппозиционной газете
Сегодня / 05:59
Папа римский Франциск завещал свой «папамобиль» детям Газы
Сегодня / 04:15
Дональд Трамп ввел пошлины на фильмы, снятые за пределами США
Вчера / 17:54
В Бразилии полиция арестовала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Леди Гаги
Вчера / 16:48
Шути Гатва появится на «Евровидении» в честь выхода спецэпизода «Доктора Кто»
Вчера / 15:24
Продолжение мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году
Вчера / 13:58
В школах ОАЭ будут изучать искусственный интеллект
Вчера / 13:11
Apple TV+ объявил о завершении съемок третьего сезона «Укрытия»
Вчера / 11:49
Lionsgate снимет хоррор про крыс-убийц, захвативших Нью-Йорк
Вчера / 11:05
Александер Скарсгорд хотел бы сыграть «очень вежливого» шведского Джеймса Бонда
Вчера / 10:18
Николас Кейдж мог погибнуть на съемках фильма «Серфер» из‑за течения
Вчера / 08:11
Космическая база Илона Маска в Техасе официально стала городом
Вчера / 07:01
«Помни», «Жизнь других», «Паразиты»: Collider составил топ лучших триллеров за последние 30 лет
Вчера / 05:53
Сэмюэль Л.Джексон и Пирс Броснан сражаются за пропавшее золото в трейлере «Нечестивой троицы»
3 мая / 17:34
Во время тура Oasis братьев Галлахер будут держать подальше друг от друга
3 мая / 17:14
В Нижнем Новгороде ученицы спортшколы избили лошадь
3 мая / 16:12
Джеймс Кэмерон намерен снять фильм по «Призракам Хиросимы»
3 мая / 15:40
Режиссер «Достать ножи» — о словах главы Netflix про устаревшие кинотеатры: «Я обожаю кинотеатры»
3 мая / 14:51
Mash: Звезде «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич диагностировали рак
3 мая / 13:54
Ученые сделали антидот от змеиного яда из крови мужчины, которого укусили 200 раз
3 мая / 13:10
Мистический хоррор «Лихо одноглазое» от авторов «Черной книги» выйдет летом 2025 года
3 мая / 12:47
Авиакомпания в США убрала с рейсов фильм о рэперах Kneecap после жалоб
3 мая / 12:36
В Подмосковье и Калининградской области пропал свет
3 мая / 11:36
Райан Рейнолдс раздумывает над кроссовером «Дэдпула» и «Людей Икс»

Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»

Сегодня в 07:57
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Кикшеринговые сервисы предложили верифицировать электросамокатчиков через портал «Госуслуги». Это поможет в борьбе с пользованием самокатами несовершеннолетними, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минцифры РФ.

«По статистике, 99,9% горожан соблюдают правила поездок на самокатах. Верификация через „Госуслуги“ поможет не допустить к сервису тот небольшой сегмент пользователей, которые нарушают правила оферты. Отсутствие анонимности при регистрации в приложении сможет стать инструментом, чтобы отсеять нарушителей правил безопасных поездок», — пояснили в сервисе Whoosh.

С такой же инициативой выступили «МТС Юрент» и «Яндекс Go». В последнем напомнили, что в Москве для аренды электросамоката нужно пройти верификацию через городской портал «Мос.ру» — и такая «цифровая интеграция эффективнее любых других ограничительных инструментов».

Однако в Минцифры заявили, что вместо «повсеместного внедрения» верификации планируется эксперимент в рамках постановления правительства 2021 года, которое «разрешает определенным компаниям запрашивать у граждан доступ к информации, хранящейся на портале „Госуслуги“», в том числе о возрасте.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая назвала идею «хорошей и логичной». Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что сначала нужно изучить результаты внедрение верификации в Москве, а затем расширять программу с «Госуслугами» на всю страну.

По данным Ассоциации операторов микромобильности, сервисами кикшеринга в РФ пользуются 61 млн человек. Чтобы прокатиться на арендованном самокате, нужно зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карту (в Москве — вдобавок ко всему пройти верификацию). «МТС Юрент» и «Яндекс Go» запрещают доступ к самокатам несовершеннолетним, только Whoosh разрешает аренду 16-летним в некоторых городах, пишет «Коммерсант». При выявлении нарушения сервис может оштрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей.

С 17 апреля максимальная скорость всех кикшеринговых электросамокатов в РФ не превышает 20 км/ч. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации. Ранее на самокатах можно было разогнаться до 25 км/ч, и это допустимая законом скорость.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами