Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»

По данным Ассоциации операторов микромобильности, сервисами кикшеринга в РФ пользуются 61 млн человек. Чтобы прокатиться на арендованном самокате, нужно зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карту (в Москве — вдобавок ко всему пройти верификацию). «МТС Юрент» и «Яндекс Go» запрещают доступ к самокатам несовершеннолетним, только Whoosh разрешает аренду 16-летним в некоторых городах, пишет «Коммерсант». При выявлении нарушения сервис может оштрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей.