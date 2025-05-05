Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»

Кикшеринговые сервисы предложили верифицировать электросамокатчиков через портал «Госуслуги». Это поможет в борьбе с пользованием самокатами несовершеннолетними, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минцифры РФ.
«По статистике, 99,9% горожан соблюдают правила поездок на самокатах. Верификация через „Госуслуги“ поможет не допустить к сервису тот небольшой сегмент пользователей, которые нарушают правила оферты. Отсутствие анонимности при регистрации в приложении сможет стать инструментом, чтобы отсеять нарушителей правил безопасных поездок», — пояснили в сервисе Whoosh.
С такой же инициативой выступили «МТС Юрент» и «Яндекс Go». В последнем напомнили, что в Москве для аренды электросамоката нужно пройти верификацию через городской портал «Мос.ру» — и такая «цифровая интеграция эффективнее любых других ограничительных инструментов».
Однако в Минцифры заявили, что вместо «повсеместного внедрения» верификации планируется эксперимент в рамках постановления правительства 2021 года, которое «разрешает определенным компаниям запрашивать у граждан доступ к информации, хранящейся на портале „Госуслуги“», в том числе о возрасте.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая назвала идею «хорошей и логичной». Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что сначала нужно изучить результаты внедрение верификации в Москве, а затем расширять программу с «Госуслугами» на всю страну.
По данным Ассоциации операторов микромобильности, сервисами кикшеринга в РФ пользуются 61 млн человек. Чтобы прокатиться на арендованном самокате, нужно зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карту (в Москве — вдобавок ко всему пройти верификацию). «МТС Юрент» и «Яндекс Go» запрещают доступ к самокатам несовершеннолетним, только Whoosh разрешает аренду 16-летним в некоторых городах, пишет «Коммерсант». При выявлении нарушения сервис может оштрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей.
С 17 апреля максимальная скорость всех кикшеринговых электросамокатов в РФ не превышает 20 км/ч. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации. Ранее на самокатах можно было разогнаться до 25 км/ч, и это допустимая законом скорость.