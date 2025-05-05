Никарагуа выйдет из ЮНЕСКО из‑за вручения премии оппозиционной газете

Никарагуа выйдет из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Вальдрака Джентске.
Он заявил, что решение покинуть организацию «суверенное и необратимое». Причиной его стало вручение со стороны ЮНЕСКО премии оппозиционной газете La Prensa. Джентске назвал его «незаслуженным» и недопустимым.
Власти Никарагуа считают издание «настоящим предателем». По словам министра, La Prensa «на протяжении истории поддерживало насилие, вмешательство, ненависть и жестокость <…>, продвигая североамериканское военное и политическое вмешательство в дела Никарагуа».
«Крайне постыдно, что ЮНЕСКО сторонник и, очевидно, соучастник действий, которые оскорбляют и покушаются на глубочайшие ценности национальной идентичности и культуры Никарагуа, теряя свою объективность», — подчеркнул Джентске.
Ранее Никарагуа вышло из других международных объединений, в том числе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета по правам человека ООН (СПЧ).