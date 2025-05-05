Папа римский Франциск завещал свой «папамобиль» детям Газы

Папа римский Франциск неоднократно призывал к прекращению огня в секторе Газа, в том числе за день до своей смерти. CNN пишет, что священник почти каждую ночь звонил в церковь Святого Семейства, единственную католическую церковь в Газе. Она служила убежищем для ее общины верующих и мусульман во время израильских атак, последовавших после нападения радикальной группировки ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года.