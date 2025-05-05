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Папа римский Франциск завещал свой «папамобиль» детям Газы

Сегодня в 05:59
Фото: Victor Lochon/Getty Images

Папа римский Франциск завещал один из своих «папамобилей» детям Газы. Его переоборудуют в передвижной медицинский пункт, сообщает Vatikan News.

На этом «папамобиле» понтифик совершал паломничество по Святой земле в 2014 году. Автомобиль передали католической благотворительной организации Caritas в Иерусалиме для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа. Папа римский просил, чтобы его использовали для помощи раненым и страдающим от недоедания детям в анклаве.

В «папамобиле» установят медицинское оборудование для диагностики, обследования и лечения детей. Как только откроется безопасный путь в Газу, врачи и благотворители отправятся в общины, лишенные доступа к больницам.

«Это не просто средство передвижения, это послание о том, что мир не забыл о детях в секторе Газа», — отметил генеральный секретарь Caritas в Швеции Петер Брюн.

Папа римский Франциск неоднократно призывал к прекращению огня в секторе Газа, в том числе за день до своей смерти. CNN пишет, что священник почти каждую ночь звонил в церковь Святого Семейства, единственную католическую церковь в Газе. Она служила убежищем для ее общины верующих и мусульман во время израильских атак, последовавших после нападения радикальной группировки ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года.

Во время Рождества по поручению папы римского в Ватикане установили экспозицию, изображающую младенца Иисуса в куфие, напоминает CNN.

В конце апреля стало известно, что перед смертью понтифик передал почти все свои сбережения — около 200 тыс. евро — на выплату ипотеки макаронной фабрики, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Его послание заключалось в том, что истинное призвание его церкви — «быть на задворках общества».

Папа римский Франциск умер 21 апреля в результате инсульта, который привел к острой сердечной недостаточности и коме. Понтифику было 88 лет. Незадолго до этого он перенес двустороннюю пневмонию, а также страдал от диабета второго типа и гипертонии.

26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в своем завещании. Проститься с ним приехали 200 тыс. человек, в том числе мировые политики и религиозные лидеры.

Конклав, который проголосует за преемника Франциска, соберется 7 мая. Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.

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