Дональд Трамп ввел пошлины на фильмы, снятые за пределами США

Как пишет Variety, после объявления Трампа руководители голливудских студий провели экстренные совещания. Они не уверены, как эти пошлины будут работать, касаются ли они телевизионных проектов, и есть ли вообще у президента США полномочия на их введение. Например, неясно, облагаются ли теперь пошлинами крупные американские франшизы типа «Мстителей», «Аватара» или «Миссия невыполнима», которые снимаются за пределами США. Также непонятно, за какие фильмы придется платить: только за новые, или старые, или которые снимаются сейчас.