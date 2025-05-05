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Дональд Трамп ввел пошлины на фильмы, снятые за пределами США

Сегодня в 04:15
Фото: Etienne Méndez

Дональд Трамп ввел пошлины в размере 100% на фильмы, созданные за пределами США. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, иностранное кино в США представляет «угрозу национальной безопасности». Зарубежное кинопроизводство не только переманивает американских творцов, но и продвигает «пропаганду» в Штатах в рамках «совместных усилий других стран», полагает он.

«Киноиндустрия в Америке очень быстро умирает. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются», — написал Трамп.

Трамп поручил Министерству торговли США и Торговому представительству «немедленно начать процесс введения 100%-ной пошлины» на все зарубежные фильмы. В конце своего поста президент Штатов написал: «Мы хотим, чтобы фильмы делались в Америке, снова!»

Как пишет Variety, после объявления Трампа руководители голливудских студий провели экстренные совещания. Они не уверены, как эти пошлины будут работать, касаются ли они телевизионных проектов, и есть ли вообще у президента США полномочия на их введение. Например, неясно, облагаются ли теперь пошлинами крупные американские франшизы типа «Мстителей», «Аватара» или «Миссия невыполнима», которые снимаются за пределами США. Также непонятно, за какие фильмы придется платить: только за новые, или старые, или которые снимаются сейчас.

Упоминая «всевозможные стимулы» в других странах, Трамп, возможно, имел в виду практику проведения съемок в Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Венгрии и не только. Американские режиссеры делают выбор в пользу них из‑за налоговых льгот и выплат, которые позволяют сэкономить. Однако фильмы могут снимать за пределами США ради интересной истории (франшизы о Джеймсе Бонде, «Форсаж») в том числе, пишет Variety.

По данным издания, несмотря на утверждения Трампа о гибели Голливуда, в 2025 году происходит рост кассовых сборов на 15,8% в сравнении с прошлым. Однако если сравнивать с 2019-м, то разрыв в размере доходов составляет 31%. Усугубила положение дел в Голливуде забастовка актеров и сценаристов в 2023 году: после нее вышло на 40% меньше фильмов и сериалов.

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