В Бразилии полиция арестовала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Леди Гаги

Полиция Рио-де-Жанейро заявила, что предотвратила теракт на бесплатном концерте Леди Гаги, прошедшем в субботу на пляже Копакабана. Об этом сообщает Deadline.
В полиции заявили, что действовали совместно с Министерством юстиции, чтобы предотвратить атаку, которую, по их данным, планировала группа, разжигающая ненависть к ЛГБТК-сообществу*.
Группа пыталась радикализировать и завербовать подростков для проведения нападения с использованием самодельных взрывчаток и коктейлей Молотова.
В ведомстве отметили, что вербовщики представлялись членами международной фан-базы Гаги, известной как «Little Monsters». Через «цифровые ячейки», созданные в сети, они поощряли агрессивное поведение завербованных, используя закодированный язык и экстремистскую символику.
Полиции удалось выявить тех, кто вербовал людей для совершения теракта. Ведомство арестовало мужчину, которого считают лидером группы, арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия в Риу-Гранди-ду-Сул, а также подростка за хранение детской порнографии в Рио-де-Жанейро.
В день самого концерта военная полиция Рио-де-Жанейро изъяла более 200 острых предметов в пунктах досмотра, установленных у входов на мероприятие.
Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро посетили более 2 млн человек. Выступление стало частью промотура восьмого альбома певицы «Mayhem». Во время некоторых номеров Гага выходила в костюмах с бразильскими мотивами, вдохновленными национальной футбольной сборной.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.