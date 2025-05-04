В Бразилии полиция арестовала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Леди Гаги

Полиции удалось выявить тех, кто вербовал людей для совершения теракта. Ведомство арестовало мужчину, которого считают лидером группы, арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия в Риу-Гранди-ду-Сул, а также подростка за хранение детской порнографии в Рио-де-Жанейро.