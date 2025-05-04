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Шути Гатва появится на «Евровидении» в честь выхода спецэпизода «Доктора Кто»

Сегодня в 16:48
Фото: Bad Wolf

Звезда сериала «Доктор Кто» Шути Гатва объявит баллы британского жюри на конкурсе песни «Евровидение» в этом году. Об этом сообщает Deadline.

Выступление актера состоится 17 мая. Это будет приурочено к выходу спецэпизода сериала, вдохновленного темой «Евровидения», под названием «Межзвездный конкурс песни», в котором Доктор посетит галактический конкурс певцов.

Ведущие «Евровидения» на Би-би-си Грэм Нортон и Рилан Кларк также появятся в спецэпизоде. Шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т.Дэвис сказал в своем заявлении:

«Не бывает песенного конкурса без самого великого человека. Для меня было большой честью приветствовать Грэма Нортона в наших студиях в Кардиффе. Это самый дикий эпизод из всех, и нам повезло, что Грэм добавит в него хаоса».

69-й конкурс пройдет в швейцарском Базеле: полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, финал — на 17 мая. В первом полуфинале выступят Эстония, Швеция, Украина, Нидерланды, Норвегия и другие страны. Во втором полуфинале будут участвовать Австрия, Литва, Австралия, Финляндия и еще 11 государств.

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