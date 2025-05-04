Продолжение мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году

Мультсериал «Аватар: Семь убежищ» — продолжение «Легенды об Аанге» — выйдет в 2027 году. Об этом стало известно в майском номере журнала Toy World.
Поклонники обратили внимание на раздел предстоящих проектов Paramount, где указывалась дата релиза «Семи убежищ».
Вот как Avatar Studios изначально описывали предстоящий сериал: «Юный маг Земли узнает, что она — новый Аватар после Корры. Но в эту опасную эпоху это звание делает ее не спасительницей человечества, а его разрушительницей.
Преследуемая как людьми, так и духами, она вместе со своей давно потерянной сестрой-близнецом должна раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ до того, как рухнут последние оплоты цивилизации».
Шоураннерами мультсериала выступают авторы оригинала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко.