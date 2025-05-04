В школах ОАЭ будут изучать искусственный интеллект

«Наша обязанность — подготовить наших детей к тому времени, которое не похоже на наше, с условиями, отличными от наших, и с новыми навыками и возможностями, которые обеспечат постоянный импульс развития и прогресса нашей страны на десятилетия вперед», — добавил он.