Apple TV+ объявил о завершении съемок третьего сезона «Укрытия»

Apple TV+ объявил, что съемки третьего сезона сериала «Укрытие» завершились. Дата премьеры пока не называется.
В честь этого стриминг опубликовал фотографию со съемочной площадки. На ней изображена Ребекка Фергюсон в роли инженера Джульетты Николс.
© Фото: Apple TV+
В декабре 2024-го Apple продлил сериал на третий и четвертый сезоны. Их будут снимать один за другим, а четвертый станет заключительным.
Сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли стартовал на Apple TV+ в мае 2023 года. Он рассказал о последних 10 тыс. человек на планете, живущих в шахте под землей. Никто из них не знает, когда и зачем был построен их дом, а тем, кто пытается это выяснить, грозят смертельные последствия.