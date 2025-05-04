Apple TV+ объявил о завершении съемок третьего сезона «Укрытия»

Сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли стартовал на Apple TV+ в мае 2023 года. Он рассказал о последних 10 тыс. человек на планете, живущих в шахте под землей. Никто из них не знает, когда и зачем был построен их дом, а тем, кто пытается это выяснить, грозят смертельные последствия.