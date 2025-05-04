Lionsgate снимет хоррор про крыс-убийц, захвативших Нью-Йорк

Сюжет «расскажет, как Нью-Йорк наперегонки со временем пытается остановить нашествие крыс-убийц, подобного которому мир еще не видел». Нью-Йорк часто ассоциируется с большой популяцией крыс, а городской миф гласит, что крыс здесь в пять раз больше, чем людей.