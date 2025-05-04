Lionsgate снимет хоррор про крыс-убийц, захвативших Нью-Йорк

Lionsgate разрабатывает фильм о крысах-убийцах, захвативших Нью-Йорк. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером пока еще безымянной картины станет Тодд Штраус-Шульсон, снявший хоррор «Последние девушки» и эпизоды американского ремейка «Переростков».
Сюжет «расскажет, как Нью-Йорк наперегонки со временем пытается остановить нашествие крыс-убийц, подобного которому мир еще не видел». Нью-Йорк часто ассоциируется с большой популяцией крыс, а городской миф гласит, что крыс здесь в пять раз больше, чем людей.
Численность крыс в Нью-Йорке варьируется от 2 до 10 млн особей. В конце 2023 года крыса даже стала главным героем городской кампании «We Love New York», и изображения с ней появлялись на мерче.
В декабре 2024-го модели Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за крыс. Судя по всему, некоторые детали интерьера привлекали животных.