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Lionsgate снимет хоррор про крыс-убийц, захвативших Нью-Йорк

Сегодня в 11:49
Фото: David Farkas/Unsplash

Lionsgate разрабатывает фильм о крысах-убийцах, захвативших Нью-Йорк. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером пока еще безымянной картины станет Тодд Штраус-Шульсон, снявший хоррор «Последние девушки» и эпизоды американского ремейка «Переростков».

Сюжет «расскажет, как Нью-Йорк наперегонки со временем пытается остановить нашествие крыс-убийц, подобного которому мир еще не видел». Нью-Йорк часто ассоциируется с большой популяцией крыс, а городской миф гласит, что крыс здесь в пять раз больше, чем людей.

Численность крыс в Нью-Йорке варьируется от 2 до 10 млн особей. В конце 2023 года крыса даже стала главным героем городской кампании «We Love New York», и изображения с ней появлялись на мерче.

В мае 2024 года мэр Нью-Йорка созывал национальный саммит по поводу крыс. Проблема крыс в городе год за годом становится все заметнее: на двух жителей приходился один грызун. В октябре власти разрешили оставлять крысам приманки, содержащие противозачаточные средства.

В декабре 2024-го модели Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за крыс. Судя по всему, некоторые детали интерьера привлекали животных.

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