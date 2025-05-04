Александер Скарсгорд хотел бы сыграть «очень вежливого» шведского Джеймса Бонда

Александер Скарсгорд предложил свою кандидатуру в качестве «очень вежливой» шведской версии Джеймса Бонда.
В интервью The Times актера спросили, хотел бы он сыграть культовую роль, на что он ответил: «Я слишком швед для этого».
Однако, когда журналист отметил, что у франшизы сейчас другой владелец и она нуждается в полном перезапуске, актер задумался: «Да, я мог бы быть очень вежливым, дипломатичным шведским Джеймсом Бондом, который ведет переговоры.
Здесь не будет никакого насилия. Это будет просто совещание в зале заседаний, где люди пытаются найти консенсус, все напряжены и отчаянно пытаются избежать ссор или осложнений, это очень по-шведски».
В марте этого года стало известно, что продюсеры франшизы «Джеймс Бонд» Барбара Брокколи и ее сводный брат Майкл Г.Уилсон отошли от творческого процесса и передали права студии Amazon MGM, что положило конец более чем 60-летнему контролю семьи Брокколи над наследием Бонда.