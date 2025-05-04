Николас Кейдж мог погибнуть на съемках фильма «Серфер» из‑за течения

Николас Кейдж рассказал в интервью Entertainment Weekly, что мог погибнуть во время съемок психологического триллера «Серфер».
Лента рассказывает о бизнесмене, который пытается выкупить дом своего детства в Австралии, но обнаруживает, что собственность охраняется таинственными бандитами.
Рассказывая о съемках, Кейдж сказал: «У нас были всякие вещи, такие как погодные условия и, хотите верьте, хотите нет, сообщения об акулах и прочее дерьмо. Я пробовал заниматься серфингом, но каждый раз, когда я пытался, меня буквально разносило в щепки. Я катался на Сансет-Бич. Когда я только начинал учиться, мой инструктор дал мне шортборд. Я сказал: „Слушай, я хочу лонгборд“».
По словам Кейджа, даже с лонгбордом волны взяли над ним верх. Актера смыло волной, и он попал в отбойное течение. Он отметил, что серферы увидели с берега один угол доски, который называют «надгробием».
«Я карабкался по страховочному шнуру, в то время как меня крутило в разные стороны, и я мог бы умереть. Теперь у меня маленький ребенок, и я не знаю, хочу ли продолжать этим заниматься», — добавил актер.