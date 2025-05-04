Николас Кейдж мог погибнуть на съемках фильма «Серфер» из‑за течения

Рассказывая о съемках, Кейдж сказал: «У нас были всякие вещи, такие как погодные условия и, хотите верьте, хотите нет, сообщения об акулах и прочее дерьмо. Я пробовал заниматься серфингом, но каждый раз, когда я пытался, меня буквально разносило в щепки. Я катался на Сансет-Бич. Когда я только начинал учиться, мой инструктор дал мне шортборд. Я сказал: „Слушай, я хочу лонгборд“».