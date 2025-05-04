Леди Гага собрала 2 млн человек на бесплатном концерте в Бразилии

Толпа подпевала вместе с поп-звездой ее самые известные хиты, включая «Alejandro», «Poker Face» и «Abracadabra». В одном из перерывов между номерами она произнесла в микрофон: «Вы ждали меня, вы ждали меня больше 10 лет». До этого Гага выступала в Бразилии в 2012 году.