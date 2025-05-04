Леди Гага собрала 2 млн человек на бесплатном концерте в Бразилии

Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро посетили более 2 млн человек. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные местных властей.
Выступление стало частью промотура восьмого альбома певицы «Mayhem». Во время некоторых номеров Гага выходила в костюмах с бразильскими мотивами, вдохновленными национальной футбольной сборной.
Толпа подпевала вместе с поп-звездой ее самые известные хиты, включая «Alejandro», «Poker Face» и «Abracadabra». В одном из перерывов между номерами она произнесла в микрофон: «Вы ждали меня, вы ждали меня больше 10 лет». До этого Гага выступала в Бразилии в 2012 году.
Для мероприятия организовали масштабную операцию по обеспечению безопасности ― задействовали 5000 полицейских, всех посетителей проводили через металлодетекторы. Для контроля порядка также использовали дроны и камеры с технологией распознавания лиц.
Леди Гага не первый артист, давший бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. В мае 2024 года на пляже Копакабана выступила Мадонна. С помощью таких масштабных шоу городские власти хотят оживить экономику Рио. Ожидается, что концерт Гаги принесет местной экономике около 100 млн долларов.