Космическая база Илона Маска в Техасе официально стала городом

Как отмечает AP, победа в голосовании стала личным успехом для Маска, популярность которого снизилась из‑за его активной поддержки политики Дональда Трампа. При этом критики миллиардера опасаются, что признание Starbase городом расширит личный контроль Маска над территорией и позволит ему, в частности, закрыть популярный пляж и государственный парк ради пусков ракет.