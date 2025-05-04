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Космическая база Илона Маска в Техасе официально стала городом

Сегодня в 08:11
Фото: Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images

Космическая база Илона Маска Starbase в Техасе вместе с прилегающими домами получила статус нового города. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в X.

«Статус города поможет нам и дальше создавать лучшее сообщество для мужчин и женщин, которые строят будущее человечества в космосе», ― отметил миллиардер.

3 мая прошло голосование за признание Starbase в качестве города. В нем участвовала небольшая группа избирателей, в основном сотрудников SpaceX. Подавляющим числом голосов ― 212 против 6 ― создание города было одобрено.

Как отмечает AP, победа в голосовании стала личным успехом для Маска, популярность которого снизилась из‑за его активной поддержки политики Дональда Трампа. При этом критики миллиардера опасаются, что признание Starbase городом расширит личный контроль Маска над территорией и позволит ему, в частности, закрыть популярный пляж и государственный парк ради пусков ракет.

Город Starbase образован на территории, известной как деревня Бока-Чика на юге Техаса, рядом с мексиканской границей. Площадь города занимает всего 3,9 квадратного километра, а на его территории разбросаны трейлеры и скромные дома середины XX века.

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