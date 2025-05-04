«Помни», «Жизнь других», «Паразиты»: Collider составил топ лучших триллеров за последние 30 лет

На второй строчке ― исторический триллер «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Картина рассказывает об офицере Штази, которому поручают следить за драматургом, подозреваемым в подрывной деятельности. «Это мрачный портрет государственного надзора и разложения доверия, но в то же время история о силе человеческой связи», ― пишет Collider.