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«Помни», «Жизнь других», «Паразиты»: Collider составил топ лучших триллеров за последние 30 лет

Сегодня в 07:01
Фото: кадр из фильма «Помни»/Newmarket Films

Издание Collider выбрало десятку лучших триллеров за последние 30 лет. По словам журналистов, каждый из них ― «мастер-класс по нагнетанию напряжения, сюжетным уловкам и незабываемой актерской игре».

Рейтинг возглавила картина «Помни» Кристофера Нолана, чье действие разворачивается в обратном хронологическом порядке. В центре сюжета ― человек, страдающий кратковременной потерей памяти и одержимый желанием отомстить за убийство жены. Collider называет «Помни» «мастер-классом по повествовательным инновациям» и «размышлением о памяти, горе и вымышленных историях».

На второй строчке ― исторический триллер «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Картина рассказывает об офицере Штази, которому поручают следить за драматургом, подозреваемым в подрывной деятельности. «Это мрачный портрет государственного надзора и разложения доверия, но в то же время история о силе человеческой связи», ― пишет Collider.

Замыкает тройку «Семь» Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом. Они играют детективов, охотящихся на убийцу-садиста, инсценирующего преступления по мотивам семи смертных грехов. «Угнетающая атмосфера пронизывает каждый кадр: клаустрофобия городского упадка и нескончаемый дождь отражают моральное разложение в основе истории», ― отмечает издание.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Помни» (2000)
1. «Жизнь других» (2006)
1. «Семь» (1995)
1. «Воспоминания об убийстве» (2003)
1. «Паразиты» (2019)
1. «Остров проклятых» (2010)
1. «Пленницы» (2013)
1. «Шестое чувство» (1999)
1. «Стрингер» (2014)
1. «Талантливый мистер Рипли» (1999)

Недавно Collider собрал рейтинг из десяти лучших хорроров десятилетия. В первую тройку вошли «Одержимые злом» аргентинца Демиана Руньи, «Оно приходит за тобой» с Майкой Монро в главной роли и «Реинкарнация» Ари Астера, которую журналисты называют одним из самых шокирующих хорроров десятилетия.

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