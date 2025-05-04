Сэмюэль Л.Джексон и Пирс Броснан сражаются за пропавшее золото в трейлере «Нечестивой троицы»

Saban Films и Roadside Attractions представили дебютный трейлер «Нечестивой троицы» ― остросюжетного вестерна с Сэмюэлем Л.Джексоном, Пирсом Броснаном и Брэндоном Лессаром.
Режиссером выступил Ричард Грей, снявший «Убийство в Йеллоустоун-Сити», «Роберт ― король Шотландии» и «Сахарная гора».
Действие фильма разворачивается в Монтане в 1870-х годах. В центре сюжета — Генри Бродвей (Лессар), чьего отца Айзека приговорили к казни за преступление, которое он не совершал. Перед смертью Айзек просит сына найти и убить человека, по вине которого он оказался на плахе. С этой целью герой отправляется в отдаленный городок Тринити, где втягивается в кровавое противостояние между честным новым шерифом (Броснан) и загадочным мужчиной по имени Сент-Кристофер (Джексон).
В каст также вошли Вероника Феррес, Джанни Капальди, К’Орианка Килчер, Тим Дейли, Итан Пек, Катрина Боуден и Дэвид Аркетт. В зарубежном прокате картина стартует 13 июня.