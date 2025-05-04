Сэмюэль Л.Джексон и Пирс Броснан сражаются за пропавшее золото в трейлере «Нечестивой троицы»

Действие фильма разворачивается в Монтане в 1870-х годах. В центре сюжета — Генри Бродвей (Лессар), чьего отца Айзека приговорили к казни за преступление, которое он не совершал. Перед смертью Айзек просит сына найти и убить человека, по вине которого он оказался на плахе. С этой целью герой отправляется в отдаленный городок Тринити, где втягивается в кровавое противостояние между честным новым шерифом (Броснан) и загадочным мужчиной по имени Сент-Кристофер (Джексон).