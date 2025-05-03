Во время тура Oasis братьев Галлахеров будут держать подальше друг от друга

Менеджмент группы Oasis составил для братьев Галлахеров план, который должен не дать им поссориться. Во время тура им ограничат время рядом друг с другом. Об этом источник рассказал газете The Sun.
По словам собеседника газеты, в райдере коллектива предусмотрены отдельные гримерки для Лиама и Ноэла с раздельным кейтерингом. Те же правила распространяются на афтепати и встречи с фанатами.
«У каждого из них есть свой VIP-список, где друзья и знаменитые поклонники могут купить билеты. Но в зависимости от того, у какого брата вы купили билет, вас пригласят именно в его гримерку и на его вечеринку. Если вы оказались в списке Ноэла, но хотите пообщаться с Лиамом, вам придется пытаться пробиться туда без приглашения. По сути, это два совершенно разных мероприятия», — рассказал источник The Sun.
Решение связано с громкой ссорой в Париже в 2009 году, после которой Ноэл покинул группу. Тогда Лиам пожаловался на ларингит, и британцам пришлось отменить выступление. Его брат заподозрил, что напарник на самом деле просто перепил накануне. Лиам подал на него в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.
Однако спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.
В августе прошлого года Галлахеры объявили о воссоединении. Они запланировали мировой тур, в который вошли концерты в Великобритании, Ирландии, США, Мексике, Южной Корее, Австралии и Южной Америке.