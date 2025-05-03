Во время тура Oasis братьев Галлахеров будут держать подальше друг от друга

«У каждого из них есть свой VIP-список, где друзья и знаменитые поклонники могут купить билеты. Но в зависимости от того, у какого брата вы купили билет, вас пригласят именно в его гримерку и на его вечеринку. Если вы оказались в списке Ноэла, но хотите пообщаться с Лиамом, вам придется пытаться пробиться туда без приглашения. По сути, это два совершенно разных мероприятия», — рассказал источник The Sun.