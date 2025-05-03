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Во время тура Oasis братьев Галлахеров будут держать подальше друг от друга

Сегодня в 17:34
Фото: из соцсетей Oasis

Менеджмент группы Oasis составил для братьев Галлахеров план, который должен не дать им поссориться. Во время тура им ограничат время рядом друг с другом. Об этом источник рассказал газете The Sun.

По словам собеседника газеты, в райдере коллектива предусмотрены отдельные гримерки для Лиама и Ноэла с раздельным кейтерингом. Те же правила распространяются на афтепати и встречи с фанатами.

«У каждого из них есть свой VIP-список, где друзья и знаменитые поклонники могут купить билеты. Но в зависимости от того, у какого брата вы купили билет, вас пригласят именно в его гримерку и на его вечеринку. Если вы оказались в списке Ноэла, но хотите пообщаться с Лиамом, вам придется пытаться пробиться туда без приглашения. По сути, это два совершенно разных мероприятия», — рассказал источник The Sun.

Решение связано с громкой ссорой в Париже в 2009 году, после которой Ноэл покинул группу. Тогда Лиам пожаловался на ларингит, и британцам пришлось отменить выступление. Его брат заподозрил, что напарник на самом деле просто перепил накануне. Лиам подал на него в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.

Однако спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.

В августе прошлого года Галлахеры объявили о воссоединении. Они запланировали мировой тур, в который вошли концерты в Великобритании, Ирландии, США, Мексике, Южной Корее, Австралии и Южной Америке.

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