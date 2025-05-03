В Нижнем Новгороде ученицы спортшколы избили лошадь

Девочки объяснили свои действия желанием продолжить дрессировку лошади после тренировки. По имеющейся информации, одна из них официально осталась в конюшне якобы для ухода за животным, а две другие проникли туда незаметно. 5 мая состоится педагогический совет, на котором будет решаться вопрос об исключении школьниц из учреждения.