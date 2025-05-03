В Нижнем Новгороде ученицы спортшколы избили лошадь

В Нижнем Новгороде три ученицы спортшколы избили лошадь и выложили запись в сеть. Инцидент привлек внимание не только зоозащитников, но и правоохранительных органов, а также прокуратуры. На инцидент обратил внимание «Р-Спорт»
Инцидент произошел 27 апреля. На кадрах видно, как ученицы СШОР по современному пятиборью и конному спорту пытались заставить лошадь по кличке Иоланта выполнять трюки в деннике, что категорически запрещено правилами обращения с животными. Когда кобыла не подчинялась, девочки начали бить её руками и ногами, стегать хлыстом и силой усаживать на пол.
Девочки объяснили свои действия желанием продолжить дрессировку лошади после тренировки. По имеющейся информации, одна из них официально осталась в конюшне якобы для ухода за животным, а две другие проникли туда незаметно. 5 мая состоится педагогический совет, на котором будет решаться вопрос об исключении школьниц из учреждения.
По предварительным данным, школьницы выложили ролик в сеть сами. После его обнаружения руководство спортшколы обратилось в полицию, а министр спорта региона Дмитрий Кабайло прибыл в учреждение для проведения проверки.
По словам представителей министерства спорта, животному оказали ветеринарную помощь.
«Лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения в виде потертостей в области грудной клетки и ссадин в области головы. Состояние лошади на данный момент удовлетворительное — Иоланта потребляет необходимый суточный фураж в полном объеме, спокойно контактирует с людьми», — рассказали в Минспорта.
Минспорта Нижегородской области осудило произошедшее и назвало действия подростков «недопустимыми». В ведомстве сообщили, что нарушившие правила безопасности ученицы временно отстранены от занятий, а руководство школы проводит внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как сотрудники учреждения могли допустить подобную ситуацию. Особое внимание уделяется исполнению должностных обязанностей тренером группы и администратором спортшколы.
Прокуратура региона также организовала проверку по факту случившегося.
«По данному факту прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в заявлении прокуратуры.