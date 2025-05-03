Джеймс Кэмерон намерен снять фильм по «Призракам Хиросимы»

«Это тема, о которой на протяжении многих лет я давно хотел снять фильм, с которой я боролся, пытаясь понять, как это сделать. Я встретился с Цутому Ямагучи за несколько дней до его смерти. Он лежал в больнице. Он передавал эстафету своей личной истории нам, и я не могу отвернуться от этого. Я обязан это сделать», — рассказал Кэмерон Deadline.