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Джеймс Кэмерон намерен снять фильм по «Призракам Хиросимы»

Сегодня в 16:12
Фото: 60 Minutes Australia/YouTube

Джеймс Кэмерон хочет экранизировать роман «Призраки Хиросимы» Чарлза Пеллегрино. Об этом режиссер рассказал Deadline.

К работе постановщик намерен приступить после завершения работы над «Аватаром». Премьера третьего фильма саги запланирована на 19 декабря 2025 года, впереди Кэмерона ждут еще две части, которые он пообещал завершить в ближайшие пять-шесть лет. «Призраки Хиросимы» станут для него первой со времен «Титаника» 1997 года лентой вне «Аватаров».

Кэмерон назвал «Призраков» делом последних 15 лет своей жизни и заявил, что экранизация станет «широкомасштабным бескомпромиссным кино». Он отметил, что страх ядерной войны, отразившийся в «Терминаторах», преследует его с тех пор, как он наблюдал за развитием Карибского кризиса в возрасте восьми лет.

Книга Пеллегрино выйдет в США 5 августа, в 80-ю годовщину атомной бомбардировки 1945 года. Ее сюжет частично рассказывает реальную историю Цутому Ямагучи, который пережил атомный взрыв в Хиросиме, сел на поезд до Нагасаки и затем выжил во время второй атомной бомбардировки этого города. Во время встречи с японцем Кэмерон и Пеллегрино поклялись «передать его уникальный и ужасающий опыт будущим поколениям».

«Это тема, о которой на протяжении многих лет я давно хотел снять фильм, с которой я боролся, пытаясь понять, как это сделать. Я встретился с Цутому Ямагучи за несколько дней до его смерти. Он лежал в больнице. Он передавал эстафету своей личной истории нам, и я не могу отвернуться от этого. Я обязан это сделать», — рассказал Кэмерон Deadline.

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