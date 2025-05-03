Сегодня / 13:54
Ученые сделали антидот от змеиного яда из крови мужчины, которого укусили 200 раз
Сегодня / 17:34
Во время тура Oasis братьев Галлахеров будут держать подальше друг от друга
Сегодня / 17:14
В Нижнем Новгороде ученицы спортшколы избили лошадь
Сегодня / 16:12
Джеймс Кэмерон намерен снять фильм по «Призракам Хиросимы»
Сегодня / 14:51
Mash: Звезде «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич диагностировали рак
Сегодня / 13:10
Мистический хоррор «Лихо одноглазое» от авторов «Черной книги» выйдет летом 2025 года
Сегодня / 12:47
Авиакомпания в США убрала с рейсов фильм о рэперах Kneecap после жалоб
Сегодня / 12:36
В Подмосковье и Калининградской области пропал свет
Сегодня / 11:36
Райан Рейнолдс раздумывает над кроссовером «Дэдпула» и «Людей Икс»
Сегодня / 10:40
Белый дом запустил музыкальный стрим с рисованным Трампом в стиле Lofi Girl
Сегодня / 09:20
В соцсетях сообщили, что «Маша и медведь» уходят из России. Директор студии это отрицает
Сегодня / 08:19
Принц Гарри проиграл суд о госохране в Великобритании. Он сказал, что из‑за этого не может вернуться
Вчера / 19:25
Судью ООН посадили в тюрьму из‑за принуждения женщины к рабству
Вчера / 17:55
Киану Ривз и Сандра Баллок снимутся вместе с романтическом триллере
Вчера / 16:56
Трамп объявил 8 мая Днем победы. Он заявил, что США «сделали больше» любой страны во Второй мировой
Вчера / 15:53
Джефф Безос распродаст акции Amazon на 4,75 млрд долларов
Вчера / 14:50
Двери в квартирах Оксимирона* и Лигалайза* подожгли неизвестные
Вчера / 13:44
Четвертый сезон «Засланца из космоса» начнет выходить 6 июня
Вчера / 13:26
Актер из «Другого человека» Адам Пирсон сыграет в экранизации «Человека-слона»
Вчера / 12:28
Бывшего креативного директора Givenchy и Burberry обвинили в изнасиловании
Вчера / 11:51
В начале мая на Землю может упасть советский космический корабль, который запускали на Венеру
Вчера / 11:32
Выход GTA VI перенесли на год. Теперь игра выйдет в мае 2026-го
Вчера / 11:25
Эд Ширан анонсировал альбом «Play» и опубликовал сингл с него
Вчера / 09:59
Джош Хатчерсон снимется в комедийном сериале HBO от Рейчел Сеннотт
Вчера / 08:53
«Джокер-2» стал самым убыточным фильмом 2024 года
Вчера / 07:22
В Австралии на воду спустили самый большой в мире электрический корабль
Вчера / 07:13
Джереми Реннер отказался от второго сезона «Соколиного глаза» из‑за низкой зарплаты
Вчера / 06:12
Галь Гадот снимется в триллере Ники Каро о событиях после Второй мировой войны

Режиссер «Достать ножи» — о словах главы Netflix про устаревшие кинотеатры: «Я обожаю кинотеатры»

Сегодня в 15:40
Фото: Netflix

Режиссер серии детективов «Достать ножи» Райан Джонсон не считает кинотеатры устаревшими вопреки мнению главы Netflix Теда Сарандоса. Об этом постановщик сказал Business Insider.

В апреле во время выступления на конференции гендиректор стриминговой платформы заявил, что идея кинотеатров «устарела для большинства зрителей», а его компания занимается спасением Голливуда.

«Очевидно, я с этим не согласен. Я люблю кино и ходить в кинотеатры. Но, думаю, в контексте беседы с Тедом это звучало бы иначе, чем вырванная цитата», — предположил Джонсон.

Режиссер обратил внимание на кассовый успех «Майнкрафта в кино» и «Грешников» Райана Куглера и Майкла Б.Джордана. По его словам, это указывает на необходимость театрального проката.

В 2025 году у Джонсона должен выйти третий фильм о детективе Бенуа Бланке «Проснись, мертвец», и постановщик хотел бы показать его на большом экране.

«Я хочу, чтобы этот фильм вышел в как можно большем количестве кинотеатров и оставался там как можно дольше. Мы будем добиваться максимального театрального проката. Хочу, чтобы как можно больше людей увидели его именно в таком формате», — подчеркнул он.

Netflix стал одним из сопродюсеров «Достать ножи». Ради «Стеклянной луковицы» платформа нарушила собственные правила и пустила картину в прокат по кинотеатральным сетям. Однако изначально Сарандос предлагал Джонсону лишь неделю показа в кино. Это привело к конфликту со звездой картины Дэниелом Крейгом, который обругал руководителя. Позже прокатное окно было увеличено до месяца.

Онлайн-кинотеатр запланировал прокат другого большого проекта — «Хроники Нарнии» Греты Гервиг. Хотя картина еще даже не начала съемки, она уже получила эксклюзивный двухнедельный прокат во всех IMAX-залах США, чем разозлила Disney и владельцев кинотеатров.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами