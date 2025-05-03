Режиссер серии детективов «Достать ножи» Райан Джонсон не считает кинотеатры устаревшими вопреки мнению главы Netflix Теда Сарандоса. Об этом постановщик сказал Business Insider.
В апреле во время выступления на конференции гендиректор стриминговой платформы заявил, что идея кинотеатров «устарела для большинства зрителей», а его компания занимается спасением Голливуда.
«Очевидно, я с этим не согласен. Я люблю кино и ходить в кинотеатры. Но, думаю, в контексте беседы с Тедом это звучало бы иначе, чем вырванная цитата», — предположил Джонсон.
Режиссер обратил внимание на кассовый успех «Майнкрафта в кино» и «Грешников» Райана Куглера и Майкла Б.Джордана. По его словам, это указывает на необходимость театрального проката.
В 2025 году у Джонсона должен выйти третий фильм о детективе Бенуа Бланке «Проснись, мертвец», и постановщик хотел бы показать его на большом экране.
«Я хочу, чтобы этот фильм вышел в как можно большем количестве кинотеатров и оставался там как можно дольше. Мы будем добиваться максимального театрального проката. Хочу, чтобы как можно больше людей увидели его именно в таком формате», — подчеркнул он.
Netflix стал одним из сопродюсеров «Достать ножи». Ради «Стеклянной луковицы» платформа нарушила собственные правила и пустила картину в прокат по кинотеатральным сетям. Однако изначально Сарандос предлагал Джонсону лишь неделю показа в кино. Это привело к конфликту со звездой картины Дэниелом Крейгом, который обругал руководителя. Позже прокатное окно было увеличено до месяца.
Онлайн-кинотеатр запланировал прокат другого большого проекта — «Хроники Нарнии» Греты Гервиг. Хотя картина еще даже не начала съемки, она уже получила эксклюзивный двухнедельный прокат во всех IMAX-залах США, чем разозлила Disney и владельцев кинотеатров.