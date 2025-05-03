«Я хочу, чтобы этот фильм вышел в как можно большем количестве кинотеатров и оставался там как можно дольше. Мы будем добиваться максимального театрального проката. Хочу, чтобы как можно больше людей увидели его именно в таком формате», — подчеркнул он.