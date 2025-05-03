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Mash: Звезде «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич диагностировали рак

Сегодня в 14:51

У звезды советского фильма «Гостья из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич выявили онкологическое заболевание. Об этом узнал телеграм-канал Mash.

По данным источников, актриса уже перенесла несколько операций из‑за злокачественных опухолей, количество которых продолжает расти. Последние годы она регулярно проходит медицинские обследования, а врачи рекомендовали ей полностью отказаться от физических нагрузок. Сама Гусева пока не прокомментировала ситуацию.

Актриса сыграла роль Алисы Селезневой в культовом фильме «Гостья из будущего», а также в следующем фильме по мотивам повести Кира Булычева «Лиловый шар», а также озвучила капитана космического корабля в мультфильме «День рождения Алисы» 2009 года. Кроме того, она появилась в картинах «Гонка века» и «Воля Вселенной».

Впрочем, после таких ролей Гусева отказалась от актерской карьеры, окончив Московский государственный институт тонкой химической технологии. Она работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, позже заняв руководящую должность в компании по разработке иммунобиологических препаратов. В последние годы Гусева сосредоточилась на семье, воспитывая младшую дочь Софию, рожденную в браке с дизайнером Сергеем Амбиндером.

Личная жизнь актрисы сложилась непросто: от первого брака с Денисом Мурашкевичем у нее есть дочь Алеся. После развода в 2001 году Наталия сохранила дружеские отношения с бывшим супругом. Сейчас семья Гусевой-Мурашкевич ведет закрытый образ жизни, избегая публичности.

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