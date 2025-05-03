Mash: Звезде «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич диагностировали рак

Актриса сыграла роль Алисы Селезневой в культовом фильме «Гостья из будущего», а также в следующем фильме по мотивам повести Кира Булычева «Лиловый шар», а также озвучила капитана космического корабля в мультфильме «День рождения Алисы» 2009 года. Кроме того, она появилась в картинах «Гонка века» и «Воля Вселенной».