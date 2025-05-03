Ученые сделали антидот от змеиного яда из крови мужчины, которого укусили 200 раз

Антителами с иммунологами поделился американский дальнобойщик и самоучка Тима Фриде. Калифорниец вводил в свое тело яд кобр, мамб, гремучих змей и других опасных рептилий в течение 18 лет и в какой‑то момент выработал иммунитет. Всего на это потребовалось более 200 укусов и 600 инъекций.