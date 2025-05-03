Ученые сделали антидот от змеиного яда из крови мужчины, которого укусили 200 раз

Антителами с иммунологами поделился американский дальнобойщик и самоучка Тима Фриде. Калифорниец вводил в свое тело яд кобр, мамб, гремучих змей и других опасных рептилий в течение 18 лет и в какой‑то момент выработал иммунитет. Всего на это потребовалось более 200 укусов и 600 инъекций.
Согласно анализам, организм мужчины смог нейтрализовать нейротоксины змей из семейства аспидов, включая черных мамб, кобр и тайпанов. После нескольких рискованных происшествий он прекратил эксперименты на себе и присоединился к биотехнологической компании.
Исследователи создали коктейль из двух антител Фрайда и препарата вареспладиб, блокирующего фермент в 95% змеиных ядов. На мышах смесь обеспечила 100%-ную защиту от 13 видов и частичную (до 40%) — от шести.
Традиционные антидоты производят, вводя яд лошадям и очищая их кровь. Этот метод трудоемок, опасен и часто вызывает аллергию. Новый подход, по словам экспертов, оказался революционным и может снизить побочные эффекты благодаря человеческим антителам. Впрочем, препарат пока не тестировали на людях.
Сейчас ученые работают над отдельной смесью, которая позволит обезвредить укусы гадюк и гремучих змей. Первые полевые испытания могут начаться в Австралии на собаках, пострадавших от укусов.