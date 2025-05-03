Авиакомпания в США убрала с рейсов фильм о рэперах Kneecap после жалоб

Британская контртеррористическая полиция изучает высказывания участников Kneecap на одном из концертов. На одном из видео рэперы выкрикивают «Вперед, ХАМАС» и «Вперед, „Хезболла“», а на другом, как утверждается, трио призывает к смерти консервативных депутатов. Kneecap отрицает поддержку ХАМАС и «Хезболлы», а также пропаганду насилия в отношении народных избранников. Тем не менее полицейские нашли «основания для расследования».