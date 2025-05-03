Авиакомпания в США убрала с рейсов фильм о рэперах Kneecap после жалоб

Авиакомпания American Airlines удалила байопик «Kneecap» из развлекательных программ на бортах своих самолетов, сообщается в ее соцсетях. На фильм об ирландском рэп-трио пожаловались после скандала с высказываниями артистов.
Британская контртеррористическая полиция изучает высказывания участников Kneecap на одном из концертов. На одном из видео рэперы выкрикивают «Вперед, ХАМАС» и «Вперед, „Хезболла“», а на другом, как утверждается, трио призывает к смерти консервативных депутатов. Kneecap отрицает поддержку ХАМАС и «Хезболлы», а также пропаганду насилия в отношении народных избранников. Тем не менее полицейские нашли «основания для расследования».
С призывом убрать фильм о Kneecap с рейсов American Airlines выступила группа активистов StopAntisemitism. Она назвала коллектив «антисемитской и протеррористической группой», которой авиакомпания дает «платформу для ненависти». Их просьбу выполнили.
Байопик «Kneecap» рассказывает историю восхождения рэп-трио из Западного Белфаста, которые играют в фильме самих себя. Это наполовину достоверная история о формировании группы. Майкл Фассбендер сыграл в фильме Арло, отца рэпера Моглая Бапа.
После премьеры на фестивале «Сандэнс» в 2024 году «Kneecap» получил шесть номинаций на премию BAFTA и признание как самый выдающийся британский фильм. Байопик выдвигался на премию «Оскар» от Ирландии, но номинации не получил.
Kneecap прославились в 2018 году благодаря рэпу с националистическим уклоном, который часто посвящается суровой реальности взросления в Северной Ирландии после гражданского конфликта. Их музыка и маркетинг часто затрагивают темы ирландского республиканизма и противостояния британскому правлению в автономии. В 2019 году музыкантов осудили за «возмутительное поведение», после того как они скандировали «Прогоните британцев сейчас же» в пабе, который днем ранее посетили принц Уильям и его жена-герцогиня.