Мистический хоррор «Лихо одноглазое» от авторов «Черной книги» выйдет летом 2025 года

Сюжет начинается с истории кузнеца, решившего найти Лихо: «Жил один кузнец. „Что, — говорит, — я горя никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть. Пойду поищу себе лихо“». Вместе с портным герой попадает в заброшенную избу, где оказывается в ловушке. Спускаясь в пещеру с древними идолами, он выходит к морю, где обнаруживает лодку и остров мертвых с обломками античного корабля. Разработчики связывают это с легендой об Одиссее и Полифеме, подчеркивая общие мифологические мотивы разных культур.