Мистический хоррор «Лихо одноглазое» от авторов «Черной книги» выйдет летом 2025 года

Игровая студия Morteshka показала трейлер их новой игры «Лихо одноглазое» на шоу-кейсе Games From Russia. Релиз мистического хоррора ожидается летом 2025 года.
Как и громкая «Черная книга», новая игра от пермских разработчиков основана на народной сказке. От прошлых работ новый проект отличает черно-белая графика и погружение в славянскую мифологию, которая переплетается с легендами Древней Греции.
Сюжет начинается с истории кузнеца, решившего найти Лихо: «Жил один кузнец. „Что, — говорит, — я горя никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть. Пойду поищу себе лихо“». Вместе с портным герой попадает в заброшенную избу, где оказывается в ловушке. Спускаясь в пещеру с древними идолами, он выходит к морю, где обнаруживает лодку и остров мертвых с обломками античного корабля. Разработчики связывают это с легендой об Одиссее и Полифеме, подчеркивая общие мифологические мотивы разных культур.
Геймплей строится на исследовании мрачных локаций, решении головоломок и попытках скрыться от преследующего Лиха. Ключевым элементом станет коробок спичек, необходимый для освещения и взаимодействия с окружением. Атмосферу дополнит саундтрек, сочетающий народные мелодии и электронику.