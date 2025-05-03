В Подмосковье и Калининградской области пропал свет

Он подчеркнул, что это происшествие является одним из самых масштабных за последние 15 лет. На отдельных участках специалистам приходится не только ремонтировать поврежденные линии, но и полностью возводить новые. В Московской области 2 мая было зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года.