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В Подмосковье и Калининградской области пропал свет

Сегодня в 12:36
Фото: Агентство «Москва»

Жители 11 округов Подмосковья остались без света в результате непогоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 26 тыс. человек остались без электричества из‑за мокрого снега Из‑за сильного снегопада в 14 муниципальных образованиях упало более 1500 деревьев, повреждено около 200 автомобилей.

Сотрудники МЧС оказывают помощь энергетикам и коммунальным службам в восстановлении энергоснабжения и ликвидации последствий стихии. За сутки специалисты «Россетей» восстановили свыше 2,5 тысячи энергообъектов. К работам привлекли 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.

Подавляющее большинство жилых домов планируется подключить к электросети к завершению 3 мая. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор.

«Предполагаем, что к концу следующего дня [3 мая] должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — сказал Пятигор в беседе с журналистами телеканала «360».

Он подчеркнул, что это происшествие является одним из самых масштабных за последние 15 лет. На отдельных участках специалистам приходится не только ремонтировать поврежденные линии, но и полностью возводить новые. В Московской области 2 мая было зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года.

Снегопад прошел в столичном регионе в ночь на 2 мая. По данным синоптиков, за сутки выпало 70% месячной нормы осадков. В некоторых районах Подмосковья образовались сугробы высотой до 15 сантиметров.

Масштабное отключение электроэнергии также произошло в Калининградской области, пишет «Новый Калининград». По сообщениям местных жителей, авария затронула несколько районов города, а также населенные пункты в области.

Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, «штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения». Системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме, а электроснабжение планируется полностью восстановить к 14:00, написал глава региноа.

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