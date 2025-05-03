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Райан Рейнолдс раздумывает над кроссовером «Дэдпула» и «Людей Икс»

Сегодня в 11:36
Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Райан Рейнолдс изучает идеи для фильма, в котором соберутся персонажи «Дэдпула» и «Людей Икс». При этом актер уверен, что новый сольный блокбастер о Дэдпуле не нужен, сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на источники.

В фильм с супергеройским ансамблем могут попасть три или четыре персонажа «Людей Икс», а также Дэдпул, но только во второстепенной роли. По мнению Рейнолдса, болтливый наемник на вторых ролях позволит мутантам раскрыться с неожиданной стороны.

Пока неизвестно, каких супергероев рассматривает Рейнолдс. THR отмечает, что звезда мюзикла «Злая» Синтия Эриво, которую актер чествовал на Национальном совете кинокритиков США в январе, говорила о желании сыграть Шторм в киновселенной Marvel. Издание отмечает, что творческие идеи Рейнолдса еще очень далеки от воплощения, — актер работает над ними самостоятельно и лишь намерен поделиться с Marvel.

THR отметил, что возможная картина не будет связана с отдельным проектом о Людях Икс, которым занимается соавтор «Голодных игр» Майкл Лессли.

По данным издания, в 2025 году Рейнолдс нацелен на написание сценариев. Так, актер работает над скриптом «Бойз-бенда» для студии Paramount. Потенциальный фильм расскажет о стареющих участниках музыкальной группы. В главных ролях планируют сняться сам Рейнолдс и его коллега по «Дэдупулу и Росомахе» Хью Джекман.

В будущем Рейнолдс хочет меньше сниматься в кино, уделив внимание написанию сценариев и продюсированию. «Я больше увлечен повествованием, чем актерством», — говорил он в интервью THR.

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