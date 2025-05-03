Райан Рейнолдс раздумывает над кроссовером «Дэдпула» и «Людей Икс»

В фильм с супергеройским ансамблем могут попасть три или четыре персонажа «Людей Икс», а также Дэдпул, но только во второстепенной роли. По мнению Рейнолдса, болтливый наемник на вторых ролях позволит мутантам раскрыться с неожиданной стороны.