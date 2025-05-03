Белый дом запустил музыкальный стрим с рисованным Трампом в стиле Lofi Girl

На ютуб-канале Белого дома появилась трансляция с расслабляющей музыкой. Она копирует стрим на канале Lofi Girl, но вместо девочки в наушниках — президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.
Музыкальный стрим запустился в ночь на 3 мая по московскому времени. Изображение зацикленного 15-минутного видео поделено на две части: справа анимированный Трамп подписывает указы, а слева листается список с выполненными предвыборными обещаниями.
Белый дом рекомендует включить эфир с Трампом, когда хочется расслабиться или нужно заняться учебой. На момент написания заметки его смотрели около 400 зрителей.
«Обещания сделаны, обещаны сдержаны», — говорится в описании к ролику. Трансляция завершится 5 мая.
Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что стрим Lo-fi MAGA (аббревиатура лозунга Make America Great Again) придумали в рамках «стратегии поиска инновационных способов распространения информации». По его словам, эфир приурочен к завершению 100 дней второго срока президентства Трампа и должен подсветить его успехи за этот период.
У ютуб-канала Lofi Girl, которым вдохновлялся Белый дом, огромная армия поклонников. На нем проигрываются круглосуточные стримы с музыкой, идеально подходящей для учебы и отдыха. Трансляция идет с 2017 года и прерывалась несколько раз из‑за технических неполадок. В 2023-м у Lofi Girl появился параллельный стрим — Synthwave Boy.
В апреле Kickspaper и SuperStep представили пару кроссовок Air Jordan 1 в стиле Lofi Girl. Криейтор Swooshdesigner добавил в дизайн кросс отсылки к образу анимированной девочки: центральный бежевый блок имитирует лист с рукописным текстом, сбоку прикреплена точная копия ручки, на бирке — логотип и наушники, лэкслок — с иконкой Live.