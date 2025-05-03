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В соцсетях сообщили, что «Маша и медведь» уходят из России. Директор студии это отрицает

Сегодня в 09:20
Фото: «Маша и Медведь»/«ВК»

Студия «Анимаккорд», создавшая популярный мультсериал «Маша и медведь», переезжает на Кипр, становясь иностранной компанией. В московском офисе идут увольнения, сообщает журналист Иван Ильин на странице «ВК».

По данным Ильина, между продюсерами «Анимаккорда» в Москве и автором мульта Олегом Кузовковым назрел конфликт из‑за выпуска «Маши и медведя». По словам инсайдера, на протяжении последних лет руководство настроило конвейерный выпуск серий, отодвинув на второй план качество. Кузовков якобы пытался изменить этот подход, но затем студия начала снимать сериал без его сценария.

С самого запуска права на «Машу и медведя» принадлежали Кузовкому, который проживает на Кипре, пишет Ильин. Там аниматор давно открыл головной офис Animaccord LTD и в 2014 году закрепил за ним права на франшизу.

Теперь в Москве волнами идут увольнения. Последняя накроет «Анимаккорд» к 30 июня, утверждает Ильин. Часть сотрудников получили компенсации, но фрилансеры остались без выплат.

Как пишет Ильин, более 10 лет «Маша и медведь» не были чисто российским проектом, и «символическая принадлежность не вызывала вопросов, пока все было в порядке». Однако со временем в пресс-релизах студии «Анимаккорд» начали появляться послания: «не приписывать ее успех чиновничьим стратегиям» и не ставить мультсериал в один ряд с российской анимацией на господдержке, отмечает журналист.

«Именно политизация успеха частного проекта и стала одной из причин его ухода. Когда твой милый детский мультик начинают называть „инструментом пропаганды“, это не особенно помогает в международных продажах», — заключает Ильин.

В комментарии «Подъему» управляющий директор «Анимаккорда» Дмитрий Ловейко назвал ложным сообщение о закрытии офиса в Москве. «Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. „Маша и Медведь“ остается. Я директор „Маши и Медведя“», — сказал он.

Ловейко вместе с Кузовковым основал «Анимаккорд». Идею «Маши и медведя», персонажей и сценарии первых серий придумал Кузовков. По данным на 2017 год, Дмитрий Ловейко владел 20% «Анимаккорда», пишет «Подъем».

«Маша и медведь» — один из самых популярных детских мультсериалов в мире, который выходит с 2009 года. Его перевели на 39 языков, он был удостоен четырех бриллиантовых кнопок YouTube, а количество подписчиков на русскоязычном и англоязычном каналах превышает 50 млн на каждом. Один из эпизодов «Маши и Медведя» даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на ютубе.

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