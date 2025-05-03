В соцсетях сообщили, что «Маша и медведь» уходят из России. Директор студии это отрицает

Как пишет Ильин, более 10 лет «Маша и медведь» не были чисто российским проектом, и «символическая принадлежность не вызывала вопросов, пока все было в порядке». Однако со временем в пресс-релизах студии «Анимаккорд» начали появляться послания: «не приписывать ее успех чиновничьим стратегиям» и не ставить мультсериал в один ряд с российской анимацией на господдержке, отмечает журналист.