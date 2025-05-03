Принц Гарри проиграл суд о госохране в Великобритании. Он сказал, что из‑за этого не может вернуться

Принц Гарри проиграл судебное дело о предоставлении ему и его семье государственной охраны на территории Великобритании. В интервью Би-би-си он рассказал, что хотел бы помириться со своей семьей.
После того как в 2020 году Гарри и герцогиня Сассекская Меган сложили с себя королевские обязанности, они лишись охраны за государственный счет. Гарри обвинял королевскую семью, что именно под ее влиянием власти Великобритании решили отобрать охрану. Супружеская пара посчитала, что охрана за собственный счет не обеспечит того же уровня безопасности, поэтому их нахождение в королевстве опасно. Решение британского апелляционного суда Гарри назвал «привычной подставой истеблишмента».
«На данный момент я не могу безопасно перевезти свою семью обратно в Великобританию. <…> Я люблю свою страну. Я всегда любил ее, несмотря на то что сделали некоторые люди в этой стране. Я скучаю по Великобритании. И мне действительно очень грустно, что я не могу показать своим детям свою родину», — сказал принц Гарри.
40-летний британец признался, что его отец, король Карл, не хочет с ним разговаривать «из‑за всей этой истории с охраной». По его словам, он «никогда не просил его вмешиваться» в разбирательство с охраной. Теперь он хочет примирения со своими родственниками, поскольку он уже «простил их». «Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят мне написания книги [мемуаров „Запасной“], конечно, они никогда не простят мне многого. <…> Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. <…> Воевать больше нет смысла, жизнь слишком короткая», — заявил принц.
Гарри обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в надежде, что новое правительство пересмотрит вопрос предоставления госохраны. Однако ранее высокопоставленный министр говорил, что Стармер будет «весьма неохотно» участвовать в принятии решений о безопасности Гарри, отмечает The Guardian.
Гарри настаивает, что предоставление охраны — необходимая мера для его безопасности. «Кем бы вы ни были — правительством, королевской семьей, моим отцом — несмотря на все разногласия, разве вы не хотите просто обеспечить нашу безопасность?» — сказал он.
На данный момент Гарри вместе с женой Меган Маркл живет в Калифорнии. Ему могла бы грозить высылка из США из‑за судебного разбирательства по поводу его иммиграционного статуса. Его обвиняют в скрытии факта употребления наркотиков в прошлом, которое лишило бы его права на получение визы. Однако президент Дональд Трамп заверил, что британца депортировать не будут.