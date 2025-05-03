Принц Гарри проиграл суд о госохране в Великобритании. Он сказал, что из‑за этого не может вернуться

40-летний британец признался, что его отец, король Карл, не хочет с ним разговаривать «из‑за всей этой истории с охраной». По его словам, он «никогда не просил его вмешиваться» в разбирательство с охраной. Теперь он хочет примирения со своими родственниками, поскольку он уже «простил их». «Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят мне написания книги [мемуаров „Запасной“], конечно, они никогда не простят мне многого. <…> Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. <…> Воевать больше нет смысла, жизнь слишком короткая», — заявил принц.