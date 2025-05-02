Судью ООН посадили в тюрьму из‑за принуждения женщины к рабству

Потерпевшая рассказала, что живет в «почти постоянном страхе» из‑за влиятельного положения Мугамбе в Уганде — на родине осужденная была одной из судей Верховного суда. Прокурор отмечал, что между ними был «явный и значительный дисбаланс сил».