Судью ООН посадили в тюрьму из‑за принуждения женщины к рабству

Оксфордский королевский суд приговорил судью ООН Лидию Мугамбе к шести годам и четырем месяцам тюремного заключения из‑за того, что она заставила молодую женщину из Уганды работать горничной. Об этом сообщает The Guardian.
Суд установил, что 50-летняя Мугамбе воспользовалась своим положением «самым вопиющим образом», когда получала докторскую степень по праву в Оксфордском университете. По версии следствия, она лишила угандийскую женщину постоянной работы и заставила работать ее служанкой и ухаживать за детьми.
Мугамбе признали виновной в сговоре с целью содействия нарушению иммиграционного законодательства Великобритании, содействии транспортировкам с целью эксплуатации, принуждении к работе и сговоре с целью запугивания свидетеля после суда. Суд Оксфорда отметил, что подсудимая «не проявила абсолютно никакого раскаяния» и пыталась «насильно обвинить» жертву в случившемся.
Потерпевшая рассказала, что живет в «почти постоянном страхе» из‑за влиятельного положения Мугамбе в Уганде — на родине осужденная была одной из судей Верховного суда. Прокурор отмечал, что между ними был «явный и значительный дисбаланс сил».
Женщина, освободившаяся из рабства, не может вернуться в Уганду из‑за опасений за свою жизнь и здоровье и, возможно, больше никогда не увидит свою мать. Потерпевшей дали убежище в Великобритании.
Установлено, что Мугамбе эксплуатировала свою жертву, воспользовавшись неосведомленностью женщины о трудовых правах и введя ее в заблуждение относительно цели ее приезда в Великобританию. Суд Оксфорда выразил сожаление, что это преступление совершил человек с достижениями в области защиты прав.
Мугамбе стала судьей ООН в мае 2023 года, через три месяца после того, как по ее адресу в Оксфордшире впервые была вызвана полиция. Она покинула этот пост.