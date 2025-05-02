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Киану Ривз и Сандра Баллок снимутся вместе с романтическом триллере

Сегодня в 17:55
Фото: Jeff Kravitz/Getty Images

Киану Ривз и Сандра Баллок снова снимутся вместе в пока что безымянном романтическом триллере, который готовит студия Amazon MGM. Подробности сюжета держатся в секрете, сообщает Deadline.

Сценарий пишет Ной Оппенгейм, сочинивший свежий политический мини-сериал «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в роли экс-президента США. Кто занял место режиссера, не уточняется.

Ривз и Баллок воссоединятся на экране впервые после боевика «Скорость» 1994 года. Над ним работал продюсер Марк Гордон, который также займется новым романтическим триллером.

В «Скорости» пара актеров сыграла сотрудника спецслужб и пассажирку автобуса, которые оказались в заложниках у террориста. По сюжету рейсовый транспорт оказывается под угрозой взрыва, если сбросит скорость ниже 50 км/ч.

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