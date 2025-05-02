Трамп объявил 8 мая Днем победы. Он заявил, что США «сделали больше» любой страны во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Он также решил переименовать День ветеранов, который в США отмечают 11 ноября, в День победы в Первой мировой войне. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп пояснил, что переименования подчеркнут количество жертв, которые США понесли в мировых войнах. Когда речь зашла о Второй мировой войне, он написал, что США «сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата».
«Мы выиграли обе войны, никто не сравнится с нами по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем. Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!» — написал Трамп.
Politico отмечает, что в странах Европы действительно отмечают окончание Второй мировой войны 8 мая, но США продолжали воевать с Японией до сентября 1945 года. Газета пишет, что такие формулировки Трампа могут вызвать неприятие в РФ. Пока что Кремль его заявление не комментировал.
День ветеранов (11 ноября) в США учредили после Первой мировой войны. До 1950-х годов в этот день чтили американских ветеранов, участвовавших в этой войне, а затем к ним добавлялись бойцы Второй мировой войны, Корейской войны, войн во Вьетнаме, в Персидском заливе, в Афганистане и в Ираке, а также военных операций США. В 1968 году День ветеранов стал федеральным праздником.
14 июня в Вашингтоне планируют провести военный парад с участием более 6600 солдат, 150 единиц техники и 50 вертолетов, сообщает Associated Press (AP). Масштабный военный показ приурочили к 250-летию американской армии. Так совпало, что в этот же день Трампу исполняется 79 лет.
AP пишет, что Трамп захотел провести свой военный парад в США после визита во Францию на День взятия Бастилии в 2017 году, где увидел двухчасовое шествие по Елисейским полям. Политик якобы захотел провести еще более грандиозный парад в Вашингтоне, но его отклонили из‑за огромных затрат — по одной из оценок, для этого требовалось 92 млн долларов. Против выступили и власти Вашингтона, опасаясь, что танки и тяжелая бронетехника разрушат дороги.