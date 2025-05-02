Трамп объявил 8 мая Днем победы. Он заявил, что США «сделали больше» любой страны во Второй мировой

«Мы выиграли обе войны, никто не сравнится с нами по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем. Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!» — написал Трамп.