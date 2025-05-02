Джефф Безос распродаст акции Amazon на 4,75 млрд долларов

Об этом стало через несколько часов после того, как Amazon отчиталась о своей прибыли за первый квартал 2025 года. Выручка корпорации выросла на 9%, достигнув 155,7 млрд долларов, а прибыль составила 17,1 млрд. Однако акции Amazon упали на фоне опасений, что торговые пошлины президента США Дональда Трампа могут оказать негативное влияние на бизнес.