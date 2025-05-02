Джефф Безос распродаст акции Amazon на 4,75 млрд долларов

Джефф Безос намерен продать акции Amazon на сумму до 4,75 млрд долларов до конца мая 2026 года. Всего он избавиться от 25 млн ценных бумаг, согласно сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Об этом стало через несколько часов после того, как Amazon отчиталась о своей прибыли за первый квартал 2025 года. Выручка корпорации выросла на 9%, достигнув 155,7 млрд долларов, а прибыль составила 17,1 млрд. Однако акции Amazon упали на фоне опасений, что торговые пошлины президента США Дональда Трампа могут оказать негативное влияние на бизнес.
Цены в интернет-магазине Amazon начали расти после введения пошлин Трампа почти со всем миром в начале апреля. В конце месяца Белый дом обвинил Amazon в совершении «враждебного и политического акта» из‑за того, что компания захотела информировать клиентов о наценках, которые возникли из‑за торговой политики Трампа. В Amazon поспешили заявить, что инициативу предложили в одном из их магазинов, но ее отклонили.
Безос — второй после Илона Маска богатейший человек в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с предполагаемым общим состоянием в 212 млрд долларов. В 2024 году он продал акции Amazon на 13,4 млрд долларов.
С 2002 года Безос распродал акции примерно на 30 млрд долларов, чтобы финансировать свои проекты (ракетную компанию Blue Origin) и тратить на свое усмотрение (суперяхта Koru стоимостью 500 млн долларов). По данным на 2023 год, он владел около 10% акций компании.