Двери в квартирах Оксимирона и Лигалайза* подожгли неизвестные

Поджог произошел в доме в доме на улице Социалистической. Издание «78.ru» пишет, что в полицию позвонил 33-летний индивидуальный предприниматель. По данным «Фонтанки», в дежурную часть обратился один из создателей Versus Battle Ян Окатов, сообщив о поджоге двери в его квартиру. Никто не пострадал, а материальный ущерб составил 20 тыс. рублей.