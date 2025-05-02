Двери в квартирах Оксимирона и Лигалайза* подожгли неизвестные

1 мая неизвестный поджег дверь квартиры, в которой, как предполагается, жил Оксимирон* до своего отъезда из РФ. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге, сообщает «Фонтанка».
Поджог произошел в доме в доме на улице Социалистической. Издание «78.ru» пишет, что в полицию позвонил 33-летний индивидуальный предприниматель. По данным «Фонтанки», в дежурную часть обратился один из создателей Versus Battle Ян Окатов, сообщив о поджоге двери в его квартиру. Никто не пострадал, а материальный ущерб составил 20 тыс. рублей.
Рядом с квартирой поджигатель оставил красной краской надпись «Привет педо-Окси от Пианиста».
«78.ru» пишет, что за поджогом стоит «банда Пианиста», участники которой портят имущество знаменитостей за деньги, а на месте преступления оставляют автограф в виде скрипичного ключа. «Фонтанка» называет Пианиста анонимным пироманом из даркнета, который якобы склоняет подростков к поджогам имущества известных людей, которых считает предателями. «78.ru» выложил кадры, которые записал сам поджигатель.
В этот же день Пианист заявил о поджоге двери в квартиру Лигалайза*, сообщает «Рен-ТВ». Рядом на стене неизвестный оставил надпись «Привет врагу и предателю Андрею от Пианиста». По словам жителей дома, рэпер снимал эту квартиру на протяжении шести лет. Телеканал поделился видео, снятым поджигателем.
Оксимирон и Лигалайз покинули РФ после начала российской военной спецоперации на территории Украины в 2022 году.
* Оксимирон (Мирон Федоров) и Лигалайз (Андрей Меньшиков) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.