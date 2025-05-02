Четвертый сезон «Засланца из космоса» начнет выходить 6 июня

Четвертый сезон сериала «Засланец из космоса» начнет выходить 6 июня. Об этом сообщает канал Syfy.
Четвертый сезон начнется с того, что Гарри и его «ребенок» Бриджет застрянут в тюрьме на лунной базе серых, в то время как на Земле его телом завладел инопланетянин-мантид, выдающий себя за настоящего Гарри Вандерспигла.
«Гарри удается сбежать от серых и вернуться на Землю, чтобы сразиться с пришельцем-мантидом, но вскоре он обнаруживает, что у него нет того, что нужно для завершения начатого», — гласит синопсис.
Сериал рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению его собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.
Главную роль исполняет Алан Тьюдик. В «Засланце из космоса» также играют Сара Томко, Элис Веттерлунд, Кори Рейнолдс, Элизабет Боуэн, Леви Филер, Мередит Гарретсон, Джуда Прен, Гэри Фармер, Грейслин Авад Ринке, Дженна Ламия, Сара Подемски, Линда Гамильтон, Энвер Гьокай, Терри О’Куинн и Эди Паттерсон.