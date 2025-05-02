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Актер из «Другого человека» Адам Пирсон сыграет в экранизации «Человека-слона»

Сегодня в 13:26
Фото: Harald Krichel

Адам Пирсон, известный по роли в комедийном нуаре «Другой человек», сыграет главную роль в экранизации пьесы «Человек-слон». Съемки начнутся весной 2026 года, сообщает Variety.

Пирсон появится в роли Джозефа Меррика и станет первым актером с инвалидностью, который воплотит ее на экране. Он сказал, что для него это «большая честь и большая ответственность», и признался, что «в детстве избегал даже мыслей» об этом человеке.

Пьесу «Человек-слон» написал Бернард Померанс, впервые ее показали на сцене в 1977 году. Она рассказывает о жизни мужчины по имени Джозеф Меррик, который в действительности жил в Лондоне Викторианской эпохи. Его тело было сильно деформировано, поэтому он выступал в цирке. Повествование ведется от лица доктора Фредерика Тревеса, который занимался лечением Меррика в Лондонской больнице.

Сценарий фильма написал Моби Померанс, сын автора пьесы.

Постановки по «Человеку-слону» шли на Бродвее и несколько раз удостаивались премий «Тони», но ни разу история не переносилась на экраны. Одноименный фильм Дэвида Линча по мотивам жизни Меррика не имел прямого отношения к пьесе, из‑за чего продюсеры оригинала судились из‑за использования такого же названия.

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