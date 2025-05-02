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Бывшего креативного директора Givenchy и Burberry обвинили в изнасиловании

Сегодня в 12:28
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Мужчина из Нью-Йорка обвинил модельера и бывшего креативного директора Givenchy и Burberry Риккардо Тиши в сексуализированном насилии*. Об этом сообщает The Independent.

Патрик Купер рассказал, что Тиши накачал его неизвестным веществом, чтобы он «настолько дезориентировался, что перестал понимать, где он находится, что делает и что с ним делают другие люди, в частности [Тиши]».

В поданном иске мужчина утверждает, что был «не в состоянии отказаться, бороться, остановиться или защитить себя» от «хищного, сексуального и незаконного нападения и избиения» Тиши.

После инцидента Купер сразу же обратился за медицинской помощью, прошёл тестирование на предмет сексуализированного насилия, а также обратился в полицию. «Я помню, как глотнул напиток, и больше ничего не помню. И по сей день я ничего не помню. Ничего», — утверждает Купер.

Риккардо Тиши одевал таких звезд, как Бейонсе, Адель, Мерил Стрип, Рианна, Мадонна, Кейт Бланшетт и Ким Кардашьян, которая надела платье, созданное им, на свою свадьбу с рэпером Канье Уэстом в 2014 году. Модельер покинул Givenchy в 2017 году после 12 лет работы, а в 2018 году был назначен главным креативным директором Burberry, где оставался до сентября 2022 года.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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